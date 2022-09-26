Она молодая, есть еще много времени, – выехала ли старшая дочь Тони Матвиенко за границу

Певица Тоня Матвиенко на время войны уехала с младшей дочерью в Великобританию. В разговоре с нами артистка откровенно рассказала, где сейчас ее старшая дочь Ульяна.

6 ноября Ульяне исполнится 24 года. У нее хорошие отношения с мамой, хотя они сейчас и живут на расстоянии, но часто общаются. Где была Ульяна после 24 февраля и где она находится сейчас, ее мама рассказала в интервью 24 каналу.

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Тоня Матвиенко о старшей дочери Ульяне

Находясь в Великобритании, Тоня Матвиенко очень скучает по дому. Ее старшая дочь 2 – 3 месяца в начале войны жила в Берлине, а затем захотела уехать в Украину. Вернувшись домой, не захотела снова ехать за границу. Ульяна нашла работу в Киеве, а также занимается волонтерством.

Звездная мамочка призналась, что она тоже скоро не выдержит и тоже уедет домой.

Говорила Ульяне, что она еще молода, возможно, сейчас есть шанс реализовать себя за границей. На что услышала в ответ: "Нет, я не хочу жить за границей. Не вижу там себя и буду делать все для того, чтобы Украина процветала. Останусь здесь, буду волонтерить". Она молода, имеет еще много времени и возможностей. Если захочет, то в будущем поедет куда-нибудь,

– поделилась Тоня.

Интервью с Тоней Матвиенко в видеоформате: смотрите видео онлайн