Надо вырасти как нации – лидер "Антител" о победе Украины

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя вместе с коллегами 6 месяцев был участником боевых действий. Артист рассказал, что нужно изменить украинцам, чтобы победа, которую одерживают наши защитники, не была напрасной.

Своими мыслями Тарас Тополя поделился в интервью 24 каналу. Артист был на передовой, собственными глазами видел, какую цену украинские защитники платят за то, чтобы победить в этой войне. Поэтому теперь народ должен сделать все, чтобы эта победа не была напрасной.

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Тарас Тополя о победе Украины

Нас радуют положительные новости с фронта о контрнаступлении ВСУ, но нельзя забывать, что сейчас военным очень тяжело. Да, они освобождают наши земли, но многие воины уже отдали и продолжают отдавать жизнь за нашу свободу и независимость.

Нам нужно вырасти как нации. Сейчас мы находимся в этом процессе, но предстоит еще долгий путь. Надо повзрослеть, наконец-то осознать кто мы, для чего, в чем суть нашего народа, какова общая цель. Если не будет единства в народе, то не будет победы, не сможем воспользоваться всеми достижениями победы. Нужна общая идея, вокруг которой все объединятся. Сейчас эта идея – победа над врагом. Но, когда мы победим, нужно будет доходить до какого-то определенного консенсуса по поводу общих целей, идеи всего народа,

– подчеркнул Тарас Тополя.

Интервью с Тарасом Тополей в видеоформате: смотрите видео онлайн