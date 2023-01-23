Не ценят свое, – Скрипка признался, сможет ли Украина заменить заработок, который был в России

Музыкант Олег Скрипка до 2014 года активно гастролировал в России. Когда началась война, артист полностью отказался от концертов за рубежом. Однако не уверен, что украинский рынок сможет заменить тот заработок, который раньше был в стране-агрессоре.

Об этом Скрипка рассказал в интервью 24 Каналу. В Украине у исполнителя была специфическая ситуация.

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Олег Скрипка о работе в Украине

По словам Олега, все наши русскоговорящие артисты были резидентами Украины, но частью русского мира. То, что у них были украинские паспорта, ничего не значит. А Скрипка никогда не был частью мира страны-агрессора, поскольку за границей пел и говорил на украинском.

Музыка "ВВ" всегда была экспортным вариантом украинской культуры. Концерт во Львове, когда все билеты проданы, для меня приятный показатель, потому что мой коллектив всегда был недооценен в Украине. Как украинский борщ. Раньше – борщ и борщ, а теперь его занесли в ЮНЕСКО. Свое не замечается. Я хотел бы иметь хороший рынок в Украине, но до сих пор этого не произошло,

– сказал музыкант.

Скрипка сравнил "Вопли Видоплясова" с американской группой Red Hot Chili Peppers. В Украине они почти одинаково популярны, но у Red Hot Chili Peppers могут быть в десятки раз большие гонорары, чем у "ВВ". По мнению артиста, все потому, что украинцы не ценят свое.

Нас так воспитали россияне, которые не ценят свой продукт. Только сейчас у нас происходит переосмысление. Начинается мода на собственную одежду, музыку, кухню. Украинцы должны понять, что нужно потреблять свой продукт. Украина станет крутым государством, когда будет иметь рынок, потребляющий наш продукт. Надеюсь, что это произойдет,

– поделился исполнитель.

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