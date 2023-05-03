Вы очень сильные, – Alessandra из Норвегии о Евровидении, Мисс Украина Вселенная и TVORCHI

В Ливерпуле уже в разгаре репетиции на сцене Евровидения. Участники отрабатывают свои номера, совершенствуют их, чтобы выступить на крупнейшем песенном конкурсе мира на следующей неделе. Открывать этот праздник музыки будет певица Алессандра Меле из Норвегии.

Во вторник, 9 мая, 20-летняя Алессандра выступит под номером 1 в первом полуфинале Евровидения. Билет в Ливерпуль девушка получила после победы в Melodi Grand Prix 2023 – национальном отборе Норвегии на Евровидение. Свою страну она будет представлять с песней Queen of Kings ("Королева королей" – 24 Канал).

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В финале отбора Алессандре удалось обойти фаворитку – Ульрике Бранстроп, которая уже побеждала в отборе в 2020 году, но конкурс тогда, к сожалению, отменили из-за пандемии коронавируса.

Получив поддержку международного жюри и телезрителей, норвежско-итальянская исполнительница получила право представить Норвегию. В рамках спецпроекта "На украинскую вечеринку в Британию" 24 Канал продолжает знакомить вас с участниками конкурса Евровидение, который вместо нас принимает Соединенное Королевство. Далее предлагаем узнать больше о представительнице Норвегии, ее встрече с TVORCHI и отношениях с Мисс Украина Вселенная.

Не волнуюсь, а в предвкушении, – Алессандра о чести открывать Евровидение-2023

В воскресенье вы провели первую репетицию на сцене Евровидения. Какие твои впечатления после этого? Удалось ли воплотить все задуманное в номере?

Сцена – невероятная. Команда очень организованная, но в то же время очень приветливая.

Для того чтобы выступление было успешным, нужно своего рода подружиться со сценой и узнать ее. Но уже с первого прогона я чувствую себя там уверенно, как моя команда танцоров. У нас хорошая связь со сценой.

Мы воплотили все, что хотели. Однако еще работаем над тем, чтобы улучшить некоторые детали. Понимаешь, это была только первая репетиция, нужно работать дальше.

Как Алессандра выступала на финале национального отбора Норвегии: смотрите видео онлайн

В этом году ты будешь открывать Евровидение, и, соответственно, первый полуфинал. Волнуешься ли из-за этого?

Нет, я не волнуюсь вообще. Я в предвкушении.

Какие твои ожидания от конкурса этого года?

Я не привыкла ставить перед собой какие-то ожидания, потому что обычно, когда люди так поступают, они потом разочаровываются.

Поэтому ожиданий как таковых у меня нет, но я надеюсь, что у меня получится выступить как можно лучше и все пройдет просто здорово.

Можешь ли ты рассказать больше о своей песне Queen of Kings ? Какой главный посыл ты хочешь донести со сцены Евровидения?

Мой месседж состоит в том, что люди часто падают, наша жизнь часто бывает сложной и грустной, приходится переживать тяжелые периоды. Но потом мы встаем и словно говорим: "Посмотрите на меня, я не совершенна, но я смогла побороть все, а это значит, что и вы тоже можете".

Гордилась и плакала от счастья, – Алессандра о видео с Викторией Апанасенко

В январе в финал нацотбора твоя песня стала очень популярной, в частности в Украине, из-за видео с Мисс Украина Вселенная Викторией Апанасенко в тиктоке, выход которой в национальном костюме наложили на Queen of the Kings. Какова твоя первая реакция, когда ты это увидела?

Я гордилась этим и была очень счастлива! Это невероятная честь, что именно мою песню использовали для того, чтобы представить Мисс Украина Вселенная, потому что она и нация, которую она представляла, как раз иллюстрируют то, о чем именно эта песня.

Выход Виктории Апанасенко и песня Алессандры: смотрите видео

Эта песня вместе с выходом Виктории означает действительно очень много, это будто говорит: "Смотрите, я несу свет сквозь тьму". Я помню, как я плакала от счастья и гордилась этим. Да, "гордилась", это самое лучшее слово, которым можно описать мои ощущения тогда.

Реакция Алессандры на видео с Викторией Апанасенко: смотрите видео

Когда ты победила на национальном отборе, Виктория поздравила тебя, ты тоже отмечала ее на своей странице в инстаграме перед конкурсом национальных костюмов, в котором она победила. Общалась ли ты с ней лично?

Я поддерживаю ее, мне очень нравится реагировать на ее рассказы в инстаграме и писать ей, что она помогла мне. У меня чувство, что она мне помогала во всем.

Я очень уважаю Викторию и считаю, что она невероятно красива. И сейчас из Ливерпуля я шлю ей миллион сердец!

Встречи в Осло и Амстердаме: Алессандра о TVORCHI

Во время вечеринок Евровидения ты имела возможность познакомиться с другими участниками конкурса. Какое знакомство тебе запомнилось больше всего?

В действительности я помню каждую встречу. Я очень хорошо проводила время с другими артистами, например TVORCHI в Амстердаме. Также интересны были встречи с артистами из Сан-Марино, Финляндии и Великобритании. У меня ощущение, будто мы все друзья.

Украинско-норвежская коллаборация: смотрите видео

Мне очень нравится проводить с ними время.

Может быть, среди песен конкурентов есть твои любимые?

Мне очень нравится Великобритания, Франция, Швеция и Финляндия. А еще я очень люблю R&B, так что мне нравится песня группы TVORCHI и тот месседж, который она несет.

Еще мне нравится Италия. Но в этом году очень много замечательных песен.

Можешь рассказать больше о своей встрече с TVORCHI в Амстердаме? Какие твои впечатления после знакомства с ребятами?

Они очень веселые. Мы очень много смеялись. А еще играли в настольные игры. Я их поддерживала, когда они выступали.

Алессандра учила украинский язык вместе с TVORCHI: смотрите видео

Затем мы встретились в Осло. Это была приятная встреча. Я чувствую, что между нами хорошая связь.

Сейчас сложное время для вас – обращение Алессандры к украинцам

Что бы ты хотела сказать сейчас украинцам?

Вы очень сильные. Я хочу надеяться, что Queen of the Kings кому поможет стать сильнее еще больше, потому что сила – это тоже один из месседжей этой песни. Если эта песня действительно кому-нибудь поможет в непростое время, я буду невероятно счастлива.

Сейчас, к сожалению, сложное время для вас. Иногда каждому из нас нужно искусство, музыка и люди, которые будут давать нам энергию и делать нас сильнее. Люблю вас!