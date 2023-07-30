Готов отдать жизнь, – искреннее интервью с Ivan NAVI о любимой, музыке, повестке и войне

Украинский исполнитель Ivan NAVI впервые за долгое время выпустил новый трек "На миг" в привычном для него танцевальном звучании. После лирического альбома "Пишу тебе письмо", релиз которого состоялся в прошлом году в октябре, артист все же решил хоть "на мгновение" вернуться к своей узнаваемой стилистике.

Также для проекта "Интервью24" исполнитель признался, свободно ли сейчас его сердце, рассказал о поездках на фронт и как относится к коллегам, которые переводят русскоязычные песни на украинский или отсиживаются за границей.

Это интересно Мы обязательно соберем стадион – интервью с 7TEEN'S, треки которых разрывают текток.

Сомневался, что это актуально, – о новом треке "На миг" и других премьерах

На днях вы выпустили трек "На миг". Автором слов и музыки является Дмитрий Сысоев. Кто предложил такое сотрудничество?

Практически все мои песни написаны профессиональными авторами. Я же преимущественно корректирую что-то в аранжировке, вокале, манере пения. Дмитрий Сысоев является одним из немногих авторов, так точно чувствующих мой стиль, вкус, звучание. Он, кстати, также автор песни "Временный релакс". У меня был референс, в какой стилистике звучания я бы хотел новую песню. Свое видение я прислал Дими, и уже через три дня он низложил мне демоверсию, над которой мы работали где-то с весны.

Ivan NAVI – "На миг": слушайте песню онлайн

С кем из молодых исполнителей или авторов хотели бы поработать в ближайшее время?

Еще до того, как выстрелил YAKTAK, я следил за ним. Также хорошо знаю SHUMEI, потому что общаюсь с его продюсером. Все они талантливы, каждый мастер в своей стилистике.

Так же очень нравится CHEEV. Я подписался на него еще четыре года назад, когда он только начал записывать каверы. Еще тогда говорил, что он станет успешным, у него очень увлекательный тембр.

Вы редко появляетесь в медиапространстве, в последнее время было мало премьер, как этот более год войны повлиял на вашу жизнь?

Перед началом полномасштабного вторжения у меня был готовый лирический альбом. Но долгий период я не выпускал его, потому что сомневался, что это ко времени. В мае 2022 года вышла песня и клип "Пишу тебе письмо", потому что я почувствовал, что она может стать поддержкой для людей в такой сложный период. В октябре вышел и сам альбом, также сильно срезонировавший у слушателей. Мы еще выпускали разные версии песен из этого альбома, но премьеру новой я как-то подсознательно оттягивал. Хотел сделать что-то танцевальное, но с ноткой ностальгии, не просто трек, а со смыслами, которые бы соответствовали этому времени. Так появилась песня "На миг".

Теперь в планах чаще выпускать песни, потому что за это время накопилось много материала. Значительная часть из них – это снова лирика, но такая, что мурашки по коже от нее. После планирую вернуться снова в более танцевальный стиль.

Свободно ли сейчас сердце Ivan NAVI

Большинство ваших треков о любви, но вы редко говорите о своей личной жизни. Сейчас сердце Ivan NAVI свободно?

Уже занято.

Ivan NAVI – "Пишу тебе письмо": смотрите видео онлайн

Для меня это не показатель, – о переводе русскоязычных песен и отсиживания за границей

Многие артисты сейчас переводят свои русскоязычные треки на украинский. Вы поддерживаете подобную инициативу?

Они молодцы, что переводят песни. Единственное, что досадно – поняли эту потребность только после полномасштабного наступления. Да, есть артисты, которые раньше гастролировали в России, а сейчас, так сказать, переобулись, записав песни на украинском языке.

Конечно, есть люди, которые не ездили в Россию, но пели по-русски, а сейчас переводят на украинский. Но для меня перевод песен не является показателем. Увидим в перспективе.

Проблема наших людей состоит в том, что они быстро все забывают. И почему это воспринимается сейчас как героизм, а вот относительно искренности таких действий – будет видно. Потому что выбирать украинское – это стиль жизни, мышления, понимания исторического контекста, искренняя болезнь за развитие украинской культуры, украинского языка и украинского контента. Да, это хороший пример для людей, которые на них подписаны, для фанатов, и это супер. Но когда за глаза слышишь, как продолжает кто-то жаловаться, что ой как тяжело, теперь надо столько всего менять – то задумываешься над мотивами. Согласитесь, есть две большие разницы – сознательно выбрать украинское, потому что не хочешь никаким образом ассоциировать себя со страной-террористом Россией, и выбрать украинское, потому что общество сейчас не воспримет российское в любом виде.

Как относитесь к тем мужчинам, которые во время войны отсиживаются за границей?

С одной стороны, у человека может быть элементарный страх. С другой стороны, если ты патриот своей страны, то должен остаться здесь, защищать своих родных. Если же выбрал путь быть за границей, то старайся быть полезным хотя бы на расстоянии.



Ivan NAVI / Фото прессслужбы

А как относитесь к тем коллегам, которые вы​езжают за границу сейчас?

Я не могу говорить за всех, но после начала полномасштабного вторжения те люди, которые меня окружали, работали исключительно на благотворительных началах. Однако мы должны понимать, что у каждого артиста есть команда, которую нужно снабжать, есть свои семьи.

Поэтому если человек едет за границу на благотворительный концерт и привозит средства для военных и волонтеров, а это, как правило, большие средства, которые собрать в Украине донатами сейчас очень сложно, потому что реально очень много потребностей, и параллельно имеет возможность еще заработать, чтобы хотя бы сохранить команду – это имеет смысл. Самое главное продолжать напоминать людям за границей о войне и геноциде, который творит Россия против украинцев. Другой вопрос, который должен рассматриваться каждый случай отдельно, не только из когорты артистов, но и из всех отраслей, должны оцениваться целесообразность и выгода для государства такого выезда. Должен приниматься во внимание бэкграунд. Это же и продвижение украинской культуры за рубежом, или представление Украины в спорте, или участие в международных мероприятиях, оказывающих влияние на определенную индустрию здесь, в Украине, и ее процветание в будущем.

Вы часто бываете на передовой, где постоянная опасность, и вообще безопасного места в Украине сейчас нет. Какая ситуация от 24 февраля 2022 лично для вас была самой опасной?

На одной из локаций, где мы ночевали возле Краматорска, подошел мой кум, являющийся командиром одной из бригад, и говорит: "Смотри, не хотел тебя пугать, но здесь часто бывает такое, что ночью ДРГ заходят". Думаю: "Ну а что мне уже делать? Я отсюда сам итак никуда не денусь". Не могу сказать, что прилеты были прямо у нас, но близко. Там жизнь проходит совсем по-другому. Ребята более-менее к этому привыкают.

Не исключаю этот вариант, – о службе в ВСУ и повестке

Военное положение снова продолжили, мобилизация продолжается. Думали ли вы о том, что однажды придется взять оружие в руки и встать на защиту государства?

Я и сейчас об этом думаю. Часто смотрю интервью наших военных и понимаю, что происходит на фронте, человеческие резервы также нужно обновлять. Я убежден, что большинство украинцев рано или поздно будут на фронте. Не исключаю вариант, что и я там окажусь.

А повестка вам приходила?

Нет, еще не приходила.



Ivan NAVI / Фото прессслужбы

Сколько денег Ivan NAVI собрал на армию

Сейчас вы не на фронте, но помогаете нашим военным в тылу. Считали, сколько денег ваша команда собрала на армию за время полномасштабной войны?

Где-то более 150 – 200 тысяч гривен только из лично организованных концертов. Отчеты за тур в октябре прошлого года, кстати, есть в моих соцсетях. С каждого концерта мы перечисляли средства на разные нужды. К тому же, дали еще до 40 благотворительных концертов с другими артистами, в рамках которых собирались средства для военных и волонтеров. А это с каждого концерта не менее сотни тысяч, а иногда и миллионы гривен.



Ivan NAVI / Фото прессслужбы

Блиц из Ivan NAVI