В 2023 году Алексей приступил к работе на телеканале "1+1 Украина" и теперь стал ведущим нового сезона общественно-важного ток-шоу "Говорит вся страна", премьера нового сезона которого состоялась 28 августа. Специально для проекта "Интервью24" ведущий рассказал о работе над новым проектом, родных из России, а также признался, готов ли стать на защиту Украины.

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Я волнуюсь о каждой проблеме, – о работе в общественно-важном ток-шоу

На днях стартовал новый сезон ток-шоу "Говорит вся страна". Что ждать зрителей от нового сезона?

Новых и очень поучительных историй, реальных кейсов, которые происходят с украинцами. Потому что каждая история "Говорит вся страна" – это история, которая заставляет нас задуматься над тем, правильно ли мы делаем в своей личной жизни, общаясь со своими близкими, любимыми, друзьями. Для того, чтобы предотвратить плохое развитие событий в нашей жизни, в отношениях и взаимоотношениях, и не загнать себя в тупик, мы и разбираем все эти истории, с которыми работаем на съемочной площадке. Мы должны научиться превращать проблемы в план действий. Я всегда говорю, что против того, чтобы называть нашу программу ток-шоу, это не просто ток-шоу, это не просто разговорное шоу – это искренний, взрослый разговор "по душам", потому что крайне важно посмотреть на себя со стороны, по крайней мере, попробовать, чтобы действительно увидеть ситуацию объективно, насколько это возможно в нашей жизни. Поэтому в этом сезоне ждем новых, обучающих историй, которые должны сделать нас более счастливыми в нашем настоящем.

Какие темы будет освещать проект в 2 сезоне?

При выборе тем и историй, которые войдут в сезон, всегда есть момент поучительности. Чтобы это было действительно хорошей демонстрацией и нашей жизни в быту, и тех историй, с которыми мы сталкиваемся, и с которыми, не дай Бог, могут столкнуться наши зрители. Вот для того чтобы они не сталкивались с этими проблемами, мы и рассматриваем эти истории. Поэтому не единственным, но точно первым критерием отбора являются темы, которые могут чему-то научить, могут показать нашему украинскому обществу, какие мы есть, над чем нам еще нужно работать, чтобы стать действительно, по-настоящему, европейскими, ответственными людьми. Без работы каждого над собой ничего не выйдет.



Алексей Суханов на "Говорит вся страна" / Фото пресс-службы

Какая история с нового сезона "Говорит вся страна" отозвалась лично в сердце у вас?

Вы знаете, мне кажется, что главным признаком ведущего социально важных программ является то, что он не отделяет одну историю от другой. На мой взгляд, каждый приезжающий к нам герой приезжает с самой главной проблемой в своей жизни. Мне кажется, пренебрежительно, негречно, цинично выбирать между этими темами первенство. Я волнуюсь о каждой проблеме, и переживаю о том, чтобы помочь, попытаться достучаться, показать выход, найти этот выход вместе, по крайней мере, как я говорю, попробовать. Это уже зависит от человека, насколько он способен прислушиваться, слышать и работать над собой, чтобы все же найти этот выход вместе с нами. Если человек не способен, то чем я могу помочь, а если человек готов, то мы всегда рядом. Вот на этом и базируется команда "Говорит вся страна".

Эта страна не стоит ничего, – об эмиграции из России

После начала войны на Донбассе вы заняли активную проукраинскую позицию. Вы являетесь примером сознательного гражданина, который четко понимает, что происходило в 2014, что происходит сейчас и не поддерживаете тот террористический режим, который пытается зомбировать россиян. Мы все прекрасно знаем, как сильна российская пропаганда. В России вы работали на телевидении и наверняка знаете, как там устроена эта система "зомбирования". Или лично вы в своей работе получали указания о том, как нужно работать, что говорить в эфире?

Вы знаете, у меня могло быть сколько угодно указаний, но у меня было всегда воображение того, что является правдой. Я мог видеть своими глазами, чем тогда жила, и как тогда жила Украина. У меня была возможность наблюдать за тем, как начиная с 2012 – 2014 годов, когда я только появился на украинском телевидении, Россия аннексировала территорию Крыма, потом развязала войну на Востоке нашей Украины. Этих указаний могло быть сколько угодно, но они никоим образом на меня не влияли, потому что это действительно были элементы пропаганды, с которой я не соглашался и которой я противостоял, как мог тогда. И с остальным, в 2014 году я решил эмигрировать, понял, что никакой возможности у так называемой России не осталось. На каждом историческом кругу с момента своего, к большому сожалению, появления на земном шаре, эта страна ни разу не выполнила работу над своими ошибками, поэтому у этой страны больше нет возможностей.

Эта страна не стоит ничего, кроме вычеркивания вообще из карты мира со всеми последствиями ее расформирования. Что я имею в виду: она должна контролироваться цивилизованным миром, она не имеет права быть ответственным субъектом международного права, не вправе влиять на международную политику, ее нужно ограничить ровно до той степени, пока весь мир не будет видеть действительно изменения, не будет видеть выздоровление от имперской болезни, которой та страна болеет, и это клинический случай.

Не только пропагандой пропитано абсолютно все, – о российском телевидении

После переезда в Украину вы начали работу на украинском телевидении. Как вы можете описать нашу медиасферу и медиасферу окупантов?

Различие в медиасферах скрыто в отличии между представителями Украины и тамошней страны. Украинцам присуща ответственность, присущее чувство независимости, уважение к себе и способность справедливо требовать внимание к себе. К большому сожалению, ни одного из этих признаков я, как человек, который по ту сторону границы родился, довольно много прожил, повзрослел, не увидел. Вот именно этим прежде всего отличается телевидение, потому что каждый момент нашей жизни построен именно на генетическом коде, на традициях, ментальности, мировоззрении. В этом случае телевидение является флюорографическим снимком вообще общества. Мы можем говорить об обществе в Украине, соответственно на этом фундаменте строится и украинское телевидение, к сожалению, мы можем так же говорить и о толпе в России, и соответственно на принципах манипулирования, пропаганды строится тамошнее так называемое телевидение, которое на самом деле ничего общего с настоящим телевидением не имеет, а транслируется только благодаря телевизору и другим устройствам, указывающим на его существование там.

Не только пропагандой пропитано абсолютно все – от новостей до развлекательных проектов, а пропагандой, ненавистью и презрением ко всему, что не связано с Россией. Вот этим отличается украинское телевидение от российской пропаганды.



Алексей Суханов / Фото прессслужбы

Больше никогда не воспользуюсь тем документом, – что Суханов сделал с российским паспортом

В прошлом году вы рассказывали, что хотели уничтожить российский паспорт, но на него оформлена квартира в Юрмале, поэтому оставили его, чтобы переоформить квартиру. Есть ли у вас до сих пор этот паспорт или уже лишились его?

Нет, я его уничтожил, он мне больше не нужен. Я дал официальное обещание Украине, государству, своим землякам. Для меня честь быть земляком украинцев, поэтому я больше никогда не воспользуюсь этим документом. Так что я его уничтожил, никому об этом не говорил, считаю, что и не надо об этом говорить, чтобы это не было использовано в разрезе "Суханов делает шоу", Суханов никогда не устраивал ни одного шоу! Я тихо лишился его, чем положил конец всему, что меня связывало с Россией.

Вы уже получили украинское гражданство, являетесь мужчиной призывного возраста, в марте прошлого года вы вступили в ряды территориальной обороны, подписали контракт в Киеве. Что с вашим контрактом и готовы ли вы к тому, что однажды придется воевать?

Простите, но это времена, в которые мы живем, и если мне придется, то я, конечно, пойду и постараюсь стать полезным там, насколько это могу сделать. Относительно территориальной обороны, да, я был на дежурствах, помогал самостоятельно и по собственной инициативе присоединился к ТрО.



Алексей Суханов / Фото прессслужбы

Вы не общаетесь с родными и друзьями, живущими в России, однако, известно ли вам, кто-то из них участвует в боевых действиях на стороне оккупантов?

Я не знаю ничего о них, потому что не поддерживаю никаких контактов. У меня нет ни желания, ни сил для этого. Я не знаю, что там происходит, кто там, чем занимается. Насколько жестоко и цинично, возможно, с моей стороны это не звучало, но меня вообще не интересует, потому что для меня измена – поддерживать контакты с теми, кто ничего не делает для того, чтобы противостоять тамошней террористической политике. Я понимаю и знаю те комментарии зрителей под интервью, которые я уже дал, они имеют право на свое мнение, но я еще раз подчеркиваю, что у меня своя система ценностей, и я считаю, что собственная система ценностей, которая построена на ценностях жизни, необходимости внимания друг к другу, независимо от пола, возраста, национальности, вероисповедания и т.д., у меня на первом месте.

Для меня лучше остаться одиноким человеком, отданным своим принципам, чем человеком, который явно причастен к преступлениям против украинцев, которые ежедневно совершает Россия.

Это определенное препятствие, – о личной жизни и отцовстве

Вы крайне редко говорите о личной жизни, но в феврале признались, что какое-то время находитесь в отношениях, однако любимая не хочет появляться в публичном пространстве. Не буду спрашивать о ней, но хочется поднять важную тему, которая всегда актуальна. из-за войны многие украинские дети остаются сиротами. Недавно ваш коллега Тимур Мирошниченко с женой дали семью маленькому мальчику. Готовы ли вы к усыновлению ребенка? И обсуждали ли эту тему со своей избранницей?

Я не комментирую личную жизнь. Она личная, потому что касается только двух. К тому же, считаю, что говорить о личном не ко времени, потому что в Украине много сейчас других проблем, с которыми нужно разобраться. Не уверен, что моя личная жизнь сейчас на повестке дня. Возможно, кому-то оно и интересно, но я всегда был поклонником того, чтобы в постели было двое.

Что касается вероятного отцовства, этот вопрос для меня действительно стоит, но уверен ли я, что могу сегодня быть тем отцом, которым себя вижу в воображении? Я не знаю точного ответа и это определенное препятствие для меня.

Но делаю все, чтобы поддерживать тех детишек, которые сейчас нуждаются в помощи, внимании, тепле, заботе, и, в конце концов, каких-то даже советов. Я не остаюсь в стороне от этого. На мой взгляд, каждый человек может делать со своей стороны столько, сколько он может делать. Так же и я, стараюсь делать столько, сколько могу. Делаю все, что от меня зависит.