О звонках из России, отношениях на карантине и скрипке: интервью с Александром Божиком и женой

В канун Нового года украинская семья музыкантов из Львова – Александр и Юлия Божик рассказали 24 каналу, что они готовят к рождественским праздникам, а также как изменилась их жизнь на протяжении 10 последних лет. Чтобы узнать все первыми – читайте дальше.

Об этом исполнителе вся Украина заговорила в далеком 2010 году. В это время Александр Божик попал на телевизионное шоу "Україна має талант", где дошел до финала и завоевал второе место. Гастроли по всему миру, признание среди коллег и любовь фанатов подняла виртуоза-скрипач до невероятных высот. Карьерный успех также увенчался браком с женой-пианисткой Юлией, которая теперь является не только его коллегой, но и матерью дочери Виктории, лучшим другом и критиком.

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Прочный тандем музыкантов заинтересовал журналистов 24 канала, поэтому вы решили пообщаться с Александром и Юлией, чтобы те рассказали секрет их счастливого дуэта – как в жизни, так и в творчестве. Они пригласили нас к себе домой и показали, как и чем живет их семья – уютная кухня с гостиной, где Юлия угощает родных и близких своими блюдами, а также святая святых – мини-студия, где создаются их невероятные композиции.

О карантинных буднях, которые изменили их и еще больше закалили к испытаниям, семейные секреты, гастроли в Европе и даже России, совместная работа в дуэте и многое другое музыканты рассказали в откровенном интервью. Приглашаем к просмотру!

Интервью с Александром и Юлией Божик в видеоформате

Блиц

Пешая прогулка или поездка на автомобиле?

Александр: Пешая прогулка.



Александр: Пешая прогулка. Полет на самолете или поездка на автобусе?

Юлия: Полет на самолете.



Юлия: Полет на самолете. Бокс или футбол?

А: Ооо, только футбол.



А: Ооо, только футбол. Тренировка на дому или в спортзале?

Ю: Однозначно в спортзале.



Ю: Однозначно в спортзале. Отдых в Украине или за границей?

А: За границей.



А: За границей. Отдых на море или в горах?

Ю: На море.



Ю: На море. Гастроли в Украине или за границей?

А: За границей.



А: За границей. Выступление на корпоративе или театре?

Ю: В театре.



Ю: В театре. Выступление в дуэте с женой или самостоятельно?

А: В дуэте с женой.



А: В дуэте с женой. Выступление с мужем или с оркестром?

Ю: С мужем.



Ю: С мужем. Время с друзьями или один с семьей?

А: С семьей.

Ю: С семьей.

Рецепт квашеной капусты с фасолью от семьи Божиков скоро узнаете в рамках спецпроекта. Сайт 24 канала с 1 по 6 января опубликует интересное постное меню к праздничному столу, которым поделились украинские звезды для Святого ужина. С первой рождественской звездой вы сможете насладиться блюдами, которые также будут у ваших любимых артистов.

Кухня Божиков / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Жизнь и творчество на карантине

Многие артисты на карантине записывали новые музыкальные материалы, организовывали онлайн-концерты, а некоторые наоборот – переживали депрессию. Что вы чувствовали, когда объявили локдаун? Каким был карантин для вас?

Александр: Жена знает, что я – человек-квест. В прошлом году, перед новогодней суетой, я сделал себе квест, что мы с женой выпустим на ютуб-канале 52 видео. Мы начали это делать и это оказалось очень сложно, потому что нужно было каждую неделю что-то снимать, делать аранжировки, и на это не было времени. А тут – сделали локдаун, карантин, и у нас появилось много свободного времени. В принципе, как для такой работы, это нам пошло на пользу, потому что мы очень много работали над видеоконтентом. Но с другой стороны жаль, что многие концерты перенеслись и отменились. У нас было очень много планов, гастролей: в Польше огромные туры слетели. Мы надеемся, что это все еще вернется, и концерты будут заполнены на 100%, а не на 50%, как сейчас.

Вы сами болели коронавирусом или кто-то из ваших родных?

Александр: Мы вдвоем переболели. Я первый заболел в Тернополе. Болезнь привез домой. К сожалению, впоследствии жена заболела и ее родители, но все прошло в более-менее в легкой форме. Сейчас мы вакцинированы, поэтому не переживаем, что в случае заболевания тяжело перенесем болезнь.

Еще до начала пандемии вы часто гастролировали не только в Украине, но и за рубежом. Сейчас жизнь постепенно возвращается в привычный ритм. Можете проанализировать, как пандемия повлияла на жизнь артистов нашей страны? Как долго культурная сфера Украины будет приходить в себя от карантинных последствий?

Александр: Для артистов это стало своего рода определенным вызовом, и многие артисты перешли в онлайн. Для этого создавалось много разных платформ, были онлайн-концерты, общение, какие-то лайвстримы. Скажу откровенно, сначала это было интересно – как артисту, так и слушателю. Но это не может заменить подлинное общение артиста с публикой. Сейчас уже очень мало проходит онлайн-концертов, оно "не качает".

Мы приходим в себя, и слава Богу, можно хотя бы на 50% заполнять залы, но артистам из-за этого приходится делать не один концерт за вечер, а два. Я надеюсь, что такой ситуации скоро не будет, и с каждым месяцем это будет проще и проще, и придет время, где артисты будут собирать настоящие аншлаги как было когда-то – в хорошие времена. Когда люди не будут бояться сидеть друг возле друга или выбегать из зала, когда кто-то кашлянет.

На карантине часто говорили об ухудшении отношений в семье, поскольку люди больше времени стали проводить вместе. А какой была ваша жизнь с Юлией? Ссоры возникали? И как проводили время с женой и дочерью?

Юлия: В начале карантина дочь еще не ходила в садик, ей было всего 2 года. Мы фактически переехали к своим родителям – они живут в Сокольниках (село на Львовщине – 24 канала). Сначала мы неделю провели дома во Львове, никуда не выходили, и это очень тяжело психически воспринималось, даже были депрессивные состояния. Но когда мы переехали к родителям, все изменилось. И этот карантин был очень семейным, уютным.

Когда мы приехали к родителям, мы были все вместе, и этот страх развеивался, мы чувствовали себя в безопасности. Там прожили полгода, и большинство наших каверов мы записывали в Сокольниках. Ходили по полям, залезали в свеклу, картофель. То есть мы видели, как меняется природа вокруг нас в зависимости от времени года. Это был довольно интересный опыт для нас.

Для нас не было шоком видеть друг друга 24 часа в день.

Александр и Юлия поделились карантинными воспоминаниями / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Александр: У нас ничего не изменилось, потому что мы работаем сами на себя, "музыкальные фрилансеры". Еще до карантина мы уволились с официальных работ, поэтому всегда проводим время дома. А расстаемся, разве когда я еду на гастроли куда-то, но это может быть до 2-3 недель.

Юлия: Да, для нас это не было шоком. Наоборот, мы приехали к родителям – все стало немного легче, поскольку за Викусей мог еще кто-нибудь присмотреть. А благодаря этому видеочелленджу, который нас держал, мы не могли задуматься, что есть такая сложная ситуация, как жить дальше. У нас эта стабильность сохранялась выпуском видео. Да, не было концертов, можно было закрыться и ничего не делать, но мы выдавали видео еженедельно, и это была наша работа. Она придавала стабильности, покоя в жизни. Мы сами себе его создали.

Виктория очень желанная дочь и из фото и ваших высказываний видно, что вы обожаете ее. Как воспитываете дочь? Как отдыхаете, когда есть такая возможность?

Александр: Что касается традиций, то наша дочь не позволяет нам заниматься дома. То есть она видит, как папа вытягивает скрипку или мама включает синтезатор, говорит: "Нельзя", потому что хочет, чтобы с ней играли. Но, слава Богу, у нее хороший слух, и она уже начинает много петь. Она это любит. И поскольку у нас есть дуэт "Божик Дуо", то у нас есть мечта, чтобы сделать когда-нибудь "Божик трио" и доченька была бы с нами. Мы стараемся быть хорошими родителями. Она очень любит, когда ей читают книги, и у нас уже есть небольшая собственная библиотека, которая, конечно, будет увеличиваться. Мы поочередно читаем книги. Вика также ходит в садик, учит много стишков, английский язык. То есть мы рады тому, что ребенок у нас растет талантливым, и мы стараемся дать ей как можно больше любви, потому что от этого она становится счастливее, а это нас радует.

Юлия: Викуся – это на 100% папина дочь. Она маму не так любит, как папу. Папа для нее – это номер 1. Даже ночью она просыпается и говорит: "Где мой папа? Где мой папа?" "Папа есть", – хорошо, и она засыпает.

Александр: Папа должен одевать, папа должен зубы чистить. Она никому так не доверяет, как папе.

Юлия: Это очень приятно, что у них есть такая вот связь. А мне это тоже нравится, и легче от этого.

Несколько лет назад в интервью Вы говорили: "Я – скрипач, жена – пианистка, мечтаю, чтобы доченька стала вокалисткой". Эта мечта все еще жива?

Александр: Мы выпускники Крушельницкой школы, но не думаем, что дадим ее профессионально на музыку, но как для себя, чтобы развивать свой талант – обязательно. Она будет ходить на музыку, петь, играть на фортепиано, возможно, не Юля будет ее учить, потому что должен быть независимый преподаватель, более строгий. Очень хотелось бы, чтобы она хорошо пела, но куда мы еще отдадим – не знаем. Пока не решили, у нас есть на это время. Пока у нее счастливое детство без музыки.

"Україна має талант" и гастроли

Большинство поклонников узнали о вас из проекта "Україна має талант". Осенью стартовал новый сезон этого шоу, однако там преобладают гимнасты всех возрастов. Смотрите ли вы этот проект? Если да, то есть ли у вас фавориты?

Александр: Честно говоря, нет времени смотреть телевидение. Но что касается музыкантов, то скажу, что немного сложно удивить слушателя на музыкальном инструменте. Даже когда я участвовал в шоу "Україна має талант", то мало было просто играть на скрипке, надо было что-то придумывать, и думаю, мне это удалось. Даже продюсеры говорили: "Что ты будешь делать?" Я говорю: "Буду играть на двух скрипках". Они говорят: "А как это?" А я говорю: "Я понятия не имею как это, но у нас есть еще пара недель, будем думать".

Александр Божик на "Україна має талант 2": видео онлайн

Сейчас мы не смотрим шоу, но случайно мне попало одно видео, где среди судей сидел Евгений Кот. Когда я еще выступал на шоу, у нас был номер с обрезкой струн, где он был моим помощником. Тогда Евгений еще работал "человеком, который абсолютно все делает на шоу". И он стал первым, кто первый раз в жизни обрезал мне на скрипке струны. После этого номер я повторял раз 500 минимум, но именно этот раз, с его легкой руки, стал очень известным.

К слову "Україна має талант": Артем Фесько победил в масштабном шоу

Хотели бы принять участие в еще каком-то телевизионном шоу, которое сейчас есть в Украине? Может быть, в "Танцах со звездами" или "Маске"?

Александр: На мой взгляд, на телевидении появляться нужно. Для артиста это очень важно, потому что люди смотрят телевидение, нужно всегда быть в центре внимания, и если будет какое-нибудь интересное предложение, возможно, мы примем участие. Нам когда-то предлагали какое-нибудь семейное шоу. Но танцевать я точно не буду, я не очень по танцам.

Юлия: Да, предлагали, звонили мне и говорили: "Примет ли Александр участие в "Меняю жену" (Смеется). Поэтому пока были предложения на такие шоу, которые нам, скажем, не очень интересны. Но, конечно, если будет что-то интересное, то обязательно поучаствуем.

А что касается других зарубежных талант-шоу? Вы там участвовали?

Александр: Много выступали: это было и "Великобритания ищет таланты", и Италия, Румыния, Польша. Выступления были достаточно успешными. Где-то доходил до финала, где-то до полуфинала. И это так же для артиста очень важно, потому что, например, после шоу "Польша имеет талант" количество концертов заметно увеличилось. Публика тебя видит, и они уже знают, что ты участвовал в этом шоу, они уже узнают тебя на улицах.

Пандемия заставила весь мир перейти в онлайн-формат и многим сейчас тяжело возвращаться в предковидную жизнь. Вас тоже затянули социальные сети? Как часто в них сидите?

Юлия: Важно появляться в социальных сетях, поскольку люди тебя узнают. Весьма интересно видеть, что иногда люди, которых мы знаем, могут что-то спрашивать о нашей жизни. То есть, они следят за нами, им это интересно, и для артиста важно поддерживать контакт со своим зрителем, слушателем. Поэтому мы есть в социальных сетях и делимся своей жизнью, но у нас нет на это слишком много времени.

Александр: Я тоже сижу в социальных сетях. Есть артисты, на которых работает, например, большая команда, которая выкладывает контент, а вот мне интереснее самому это делать. Я делюсь личной жизнью, даже иногда слишком много, но я излагаю свои мысли и то, что хочу донести до своего слушателя.

Какой контент любите смотреть в интернете?

Александр: Я политику меньше смотрю, а как что-то важное случается, то доходит ко мне через фейсбук. Развлекательные... Был период, когда мне даже нравилось смотреть тикток, но надолго меня не хватило, это для меня больше трата времени. А так я люблю смотреть футбол, болею за свою любимую команду – "Барселона". Успехи у нее сейчас не очень, но все еще впереди, я думаю.

Дома в семье музыкантов Божиков / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Юлия: Ну и если говорить обо мне, то я очень люблю следить за разными врачами, меня очень интересует вопрос доказательной медицины, а также все, что связано с психологией, то есть воспитанием ребенка. В этом направлении я очень много всего читаю, мне интересно.

Российская агрессия и Майдан

В Украине и мире все больше говорят о возможности вторжения России на нашу территорию. Однако артисты продолжают ездить с выступлениями на Восток, чтобы поддержать дух военных. Вы когда-то говорили, что тоже хотели бы поехать туда. Удалось ли это сделать?

Александр: Конечно, это нужно. Нам нужно поддерживать наших военных, потому что мы забываем о том, что пока спокойно можем с вами общаться, там на Востоке – совсем другая ситуация. Нашим военным часто кажется, что о них все забыли, поэтому нам всем нужно себе напоминать, что мы их поддерживаем. Еще до Востока я не добрался, но довольно часто выступаю на полигонах. Когда-то я выступал перед военными и когда концерт подходил к завершению, мне сказали: "Вы знаете, Александр, эти ребята, которые вас сейчас слушают, завтра отправляются на Восток". Это для меня было шоком, потому что 300 солдат меня слушают, и я понимаю, что завтра, возможно, кого-то из них уже не будет. Сейчас они могут немного набраться сил и отдохнуть перед выездом.

И я, и Оксана Муха, и многие другие артисты принимают участие в благотворительных концертах, где мы собираем средства на реабилитацию наших военных. Мы с благотворительным фондом Soldiears Ukraine делаем концерты, собираем средства и хотя бы таким образом помогаем нашим военным.

В это время артисты из страны-агрессора продолжают гастролировать на территории Украины, презентовать песни, давать интервью. А культура – ​​это одна из важнейших составляющих нации. Как бороться с российскими гастролерами?

Александр: Сложный вопрос. Учитывая разные музыкальные чарты, которые слушает наша молодежь, то понятно, что когда приезжает российский артист, он будет собирать аншлаги. Но по качеству – мы сейчас артисты не хуже, у нас очень много талантливых певцов, вокалистов. Мы даже иногда слушаем в автомобиле музыку и бываем в шоке, что это сделано в Украине. Это круто. На радио стало гораздо больше украинских песен. Я думаю, что нужно дальше продолжать "гнуть свою линию": больше выходить на молодежь, своим примером показывать ей, что украинское – это тоже круто.

Игорь Кондратюк недавно опубликовал на сайте президента петицию о запрете въезда российских артистов на территорию Украины, и эта петиция собрала нужное количество голосов. Так же было с петицией Сергея Стерненко по поводу запрета въезда всех российских граждан. Как вы относитесь к таким инициативам?

Александр: В принципе, мы поддерживаем такую ​​инициативу. У нас даже есть другая ситуация: нам еще звонят из России, зовут приехать к ним с концертами. Они понимают ситуацию, иногда говорят: "Вы не переживайте, никто не будет знать, что вы приехали". А жена, которая является моим продюсером и отвечает за организацию концертов, отвечает, что нас это не интересует, и мы не боимся, что кто-то об этом узнает или не узнает. Мы этого не хотим, потому что в этой ситуации, которая сейчас есть, это невозможно и нереально.

Юлия: Это наша принципиальная позиция, что Александр не ездит на гастроли в Россию. Считаем, что со своей стороны таким образом можем показать себе и им, где мы находимся, на какой стороне.

Александр: Даже в Крыму были такие запросы. Иногда звонят и говорят, что мы украинцы, это концерт для украинцев, и никто ничего не будет знать. Но я говорю, что нет. Пока Крым не вернется туда, где он должен быть, мы туда не поедем.

Александр Божик с 2014 года не ездит с гастролями в Россию / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

А если бы позвали с концертом в Беларусь?

Александр: В принципе, много белорусов к нам приезжает, но здесь нужно смотреть для кого концерт, кто приглашает. У нас был один концерт в Беларуси, но это было давно, еще до 2014 года.

Когда-то вы стали финалистом популярного российского шоу "Минута славы". В каком это было году и какие там настроения относительно украинского участника?

Александр: Это было еще до 2014 года, где-то в 2011-м, через год после шоу "Україна має талант".

В шоу "Минута славы" я дошел до финала и на той программе даже был Путин. Его показательно привели, он немного послушал участников, на меня тоже попал. В принципе, к нам отношение было хорошее и была неплохая организация. До финала дойти было престижно, мы еще много ездили по России, где-то год-два, но когда началась война, то все контакты разорвали.

Чувствовали ли вы к себе предвзятое отношение в России, что вы украинец?

Александр: Не чувствовал. Конечно, не всем нравится то, что я делаю на скрипке, потому что говорят, лучше играть на одной скрипке, чем показывать какие-то цирковые трюки. Но это малое количество людей, и большинству это нравится.

Музыкальные сервисы публикуют рейтинги в 2021 году. Согласно им, украинцы в основном слушали российских исполнителей. К примеру, в рейтингах Spotify нет ни одной украинской песни. Какую музыку вы слушаете?

Александр: Жена у меня слушает тишину – это ее любимая музыка (Смеется). Я слушаю разную музыку: Адель, Брэд Поп, Coldplay, Radiohead, Muse, стараемся на наших концертах исполнять такую ​​музыку. Вообще на концертах мы исполняем любимую музыку. Это каверы, авторская музыка, смелые эксперименты, например, как Jerry Heil, Nirvana, Queen.

Относительно рейтингов, поэтому мне было удивительно, ведь новый альбом Адель повсюду в мире – на первых местах, а в Украине – даже в десятке его, вероятно, нет. У нас преобладает русскоязычная музыка, но мы ее не слушаем.

Какой должна быть украинская песня, чтобы попасть в топы? И как привить любовь слушателя к украинскому?

Александр: Музыка должна быть разнообразной. Потому что кто-то любит слушать рэп, рок… У нас когда-то не было такого выбора артистов, которые есть сейчас. Поэтому абсолютно каждый может себе что-то найти. Как я говорил раньше, музыка сейчас очень качественная. Но также нужно обращать большое внимание на саундпродюсеров, потому что ты можешь хорошо петь, писать хорошие песни, но они должны хорошо звучать. К примеру, как "Океан Эльзы". Вот Юле они всегда нравятся, потому что у них есть баланс. Например, что есть голос и его очень хорошо слышно, и какой бы симфонический оркестр ни был бы на общем фоне, голос все равно хорошо слышен. Поэтому это зависит от саундпродюсеров, которые, слава Богу, у нас в Украине есть и их много. Я считаю, что мы на правильном пути, просто надо своим примером показывать молодежи, что это круто.

С конца ноября по середину февраля ежегодно отмечают памятные даты Революции Достоинства. Знаем, что вы тоже были и во Львове, и в Киеве. Какой, возможно, самый яркий момент вам запомнился оттуда? Есть ли что-нибудь из того периода, что вы хотели бы пережить еще раз?

Александр: Вы знаете, есть такая традиция уже, что когда в Украине начинает идти снег, у меня лично начинаются мысли о Майдане. Потому что, как только начинается зима, у нас что-то происходит: и в политике, и в жизни. Мы помним все это. Я помню, как впервые поехал на автомобиле в Киев, хотя раньше никогда не ездил. Взял с собой людей, просто спросив, кто со мной хочет ехать.

Что касается ощущений, то я был убежден, что такое количество людей уже невозможно изменить в другое направление. Я счастлив, что я украинец, и я счастлив, что мы так крепки и сильны, потому что мы можем встать и бороться, если нам что-то не нравится. Мы не будем молчать. Думаю, это весь мир понял. Конечно, есть много минусов, есть много смертей, и оно все продолжается, но я все-таки счастлив, что мы украинцы и наша позиция единодушна. Майдан нужно помнить, а даты нужно уважать и поддерживать наших военных.

Юлия, а вы были на Майдане?

Юлия: Я была на Майдане, единственное что я там не стояла какой-нибудь большой промежуток времени. На самом деле, я хотела бы повторить этот подъем и единение людей. В тот момент мне кажется, что никогда не было такого, что все стояли за одно. Даже там чувствовалась такая поддержка, братерство. Если бы этот момент удалось как-то запечатлеть всем нам украинцам и пронести через всю жизнь...

Если говорить о "Майдане сегодня", то сейчас это можно превратить в явление "поддержки своего": поддержку своего артиста, своего производителя... Сейчас мы имеем возможность проголосовать гривной за то, в чем мы видим будущее.

И очень приятно, когда мы увидели несколько дней назад, как на благотворительном вечере в Католическом университете люди поддерживают этот университет. То есть они поддерживают украинское будущее. И сейчас они голосуют за то, чтобы украинское жило и развивалось. Собственно, я хотела бы, чтобы так было и дальше.

Юлия Божик убеждена, что следует поддерживать "своих" / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Работа с женой – за или против

Во время подготовки к концерту бывают конфликты? Есть ли в вашем дуэте лидер?

Юлия: Однозначно Александр, если говорить о творческой составляющей.

Александр: Ну, о творческом это, наверное, действительно я, потому что Юля никогда не знает, какое я произведение готовлю, что я буду делать, ведь я полностью расписываю все партии фортепиано и скрипки, а Юля их потом немного редактирует, потому что она профессиональный пианист. Я не аматор, но ей лучше знать, как и что делать. Но все равно последнее слово за ней, потому что если она скажет: "Я это играть не буду", и это будет так.

Юлия: На самом деле Александр очень круто расписывает на фортепиано, я очень благодарна его учительнице по общему фортепиано, преподаватель Галай. Это просто отличная преподавательница и она научила Сашу очень круто играть. На уровне профессиональных пианистов.

Александр: Юля уже сказала, что у меня такая ​​мечта, что она будет делать сольный проект, а я буду просто как приглашенный гость или играть с оркестром. Но тогда программа будет состоять полностью из авторских композиций: то есть это будет моя музыка и Юлина игра. Это у меня такая мечта – тоже быть немного продюсером.

Многие мужчины категорически против работы с женами, поскольку это может стать причиной частых ссор в паре. Вы же наоборот всегда утверждали, что Юлия – это ваша муза. Все так и остается с годами?

Александр: Ничего не меняется, мы продолжаем работать, поскольку давно притерлись друг к другу. Например, у нас есть свои традиции, которые мы делаем перед концертом. Одна из таких, что нашу дочь родители берут к себе домой и мы полностью весь концерт предварительно "проходим" со словами, что мы будем говорить, делать, что наденем, можем даже в костюмах сделать репетицию, но полностью переигрываем, чтобы быть готовым.

24 канал в гостях у Божиков / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

На концертах мы можем общаться, не разговаривая. Я, например, что-то говорю-говорю, потому что люблю много говорить, смотрю: Юля глазами показывает, что все, и все – я понимаю, что больше говорить не надо, надо играть на скрипке. То есть, мы умеем общаться уже с помощью жестов.

Юлия: Мне кажется, что секрет слаженности любой работы, не только нашей – это четкое понимание ролей: кто за что отвечает. И когда ты уверен в том, что ты должен это сделать, ты это делаешь, и ты не ожидаешь, что это сделает кто-нибудь другой. Или ты начинаешь делать работу не свою. Вообще, коммуникация – это очень важный навык, не только в сотрудничестве с музыкантами.

Александр в работе и семейной жизни отличается?

Юлия: Да. На самом деле Александр на сцене – это водоворот эмоций, это общение, шутки, просто он очень выкладывается на сцене.

Александр: Я в жизни тоже иногда шучу. (Смеется)

Юлия: Но когда Александр дома это – молчаливый, спокойный, без столь ярких эмоций. Есть разница, потому что не может человек фонтанировать повсюду. То есть он должен где-нибудь набираться и аккумулировать свои силы. Это он, видимо, дома собирается, анализирует что-то, а выдает уже этот водоворот эмоций на сцене, конечно.

А Юля отличается?

Александр: Напротив. Юля, в принципе, что в жизни такая серьезная, что на сцене. Конечно, там еще присутствует немного переживания. Но у Юлии есть такая особенность: у нее все должно быть идеально. Она должна идеально выглядеть на сцене, должна все идеально сыграть, да и в быту домашнем – все должно быть идеально. Она порой слишком много всего берет в голову, я ее от этого забираю, говорю: "Юля, ты не можешь обо всем думать, что-то отпусти".

3 января у Вас запланирован концерт во Львове. Чем будете радовать зрителей, которые планируют разделить этот зимний вечер с Вами?

Александр: Это такой традиционный наш концерт во Львове. Сейчас сложный период, мы хотели бы делать какие-то большие туры, но сложно в период карантина что-то прогнозировать. Поэтому в этом году мы делаем только два концерта: во Львове и Тернополе. Ибо в этих городах мы всегда собираем полные аншлаги. И готовим большую новогоднюю праздничную программу. Потому что люди уже немного устали от печальных и депрессивных новостей.

Там будет много позитива, как обычно. Будет много новых каверов, будет шоу, не буду раскрывать все карты, но будут приглашены гости. Будет балет "Життя", будут другие солисты. Будет играть уникальная девочка, которая учится во 2 классе, но она играет на скрипке так, что я не знаю, играл ли я так в 10 классе, как она во 2. Будут шоу-номера, о которых я тоже не могу рассказывать. Может, Санта Клаус придет на концерт, я не знаю, может он на каком-то инструменте сыграет.

Юлия: Но самая важная особенность наших концертов – это то, что у нас 100% живой звук. То есть с нами играют очень классные музыканты, профессионалы, с которыми мы делаем репетиции и соответственно на концерте все это происходит вживую, без прописанных треков. Если вы придете к нам на концерт, вы действительно придете на живой концерт.

Александр и Юлия Божик на совместном выступлении: видео онлайн

Александр: Всегда много импровизации, потому что у нас может случиться что-то такое незапланированное: я могу где-то выскочить из зала, может наоборот – в зал выскочить. Я обожаю эти концерты. В этом году у нас будет 2 концерта в театре Заньковецкой: на 17:00 и 19:30. В принципе совершенно одинаковые, поэтому можно выбирать. Я рад, что даже в такое сложное время люди покупают билеты, поддерживают украинских артистов. И как начнете год, так вы его и проведете.

Есть ли у вас обращение к украинцам перед Новым годом? Что бы вы им пожелали?

Юлия: Желаем, чтобы следующий год был более спокойным. Чтобы мы научились наконец жить с пандемией. Адаптировались, мы уже адаптируемся. Конечно, поддерживали украинских артистов (Смеется). Приходите к нам на концерт 3 января в театр имени Марии Заньковецкой. И я гарантирую, что вы получите положительный заряд на следующий год.

Александр: Юля хорошо сказала. Я желаю, чтобы все берегли свое здоровье и дальше. И чтобы эти праздники прошли максимально положительно и по-семейному празднично. Поэтому собирайтесь небольшими компаниями, маленькими, потому что немного опасно крупными (Смеется). Обязательно посетите своих родителей, поддержите их и как-то больше помогайте друг другу. И надеюсь, что следующий год будет гораздо счастливее, чем этот.

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