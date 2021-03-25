В последнее время Инстасамка притягивает к себе много внимания скандалами, происходящими вокруг нее. Рэперша выгоняла визажистов за опоздание и сжигала их гонорар, ее дом грабили, а недавно облили зеленкой. Пользователи сети недоверчиво отнеслись к этим ситуациям, ведь знают, как девушка любит "ловить хайп". И были правы.

Дарья Зотеева, более известная в сети как Инстасамка, часто становится фигуранткой в ​​больших и неприятных инцидентах. Именно так рэп-исполнительница любит "ловить лучи славы" и держать свое имя на устах хейтеров. Последним скандалом с участием Инстасамки стало ее обливание зеленкой. Девушка утверждала, что это произошло неожиданно для нее и что она не знает, кто был нападающим.

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На ютуб-канале российского музыкального лейбла Gazgolder провели шоу, под названием "Вопрос ребром", где в качестве гостьи присутствовала Инстасамка. Там девушка прошла проверку на детекторе лжи и призналась, какие из ее скандалов были постановкой.



Инстасамка сама вылила на себя зеленку / Фото из инстаграма Инстасамки

На детекторе рэперша рассказала, что самостоятельно инициировала ограбление ее дома, сама "слила" свое интим-видео в сеть и сама облила себя зеленкой. Однако, то, что она публично унизила визажистов и сожгла их гонорар за опоздание – оказалось правдой.