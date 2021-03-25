Останнім часом Інстасамка притягує до себе багато уваги скандалами, що відбуваються навколо неї. Реперка виганяла візажистів за спізнення й спалювала їх гонорар, її дім грабували, а нещодавно облили зеленкою. Користувачі мережі недовірливо поставились до цих ситуацій, адже знають, як дівчина любить "ловити хайп". І були праві.

Дарія Зотеєва, більш відома у мережі як Інстасамка, часто стає фігуранткою у великих і неприємних інцидентах. Саме так реп-виконавиця любить "ловити промінці слави" й тримати своє ім'я на вустах хейтерів. Останнім скандалом з участю Інстасамки стало її облиття зеленкою. Дівчина стверджувала, що це сталось несподівано для неї й що вона не знає, хто був нападником.

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На ютуб-каналі російського музичного лейблу Gazgolder провели шоу, під назвою "Вопрос ребром", де у якості гості була присутня Інстасамка. Там дівчина пройшла перевірку на детекторі брехні й зізналась, які з її скандалів були постановою.



Інстасамка сама вилила на себе зеленку / фото з інстаграму Інстасамки

На детекторі реперка розповіла, що самотужки ініціювала пограбування її будинку, сама "злила" своє інтим-відео у мережу і сама облила себе зеленкою. Однак, те, що вона публічно принизила візажистів й спалила їхній гонорар за спізнення – виявилось правдою.