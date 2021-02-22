Блогеркш из России, Дарью Зотееву, более известную по псевдониму Инстасамка, вчера, 21 февраля, облили зеленкой. Кто напал на девушку – неизвестно. Однако, в сети считают, что нападение не настоящее.

Инстасамку облили зеленкой

Популярная блогерша Инстасамка опубликовала в инстаграм-сториз видео, где заявила, что на нее напали и выплеснули в лицо раствор зеленки. Руки, лицо и одежда девушки были практически полностью измазаны зеленой жидкостью.

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Со слов Дарьи, на нее напали недалеко от ее офиса и о том, кто совершил нападение, блогер не знает. Сразу после инцидента она сняла на улице видео, где и поделилась тем, что с ней случилось.

Инстасамку облили зеленкой: видео-осторожно, нецензурная лексика! (18+)

"Только что ко мне подбежал какой-то мужчина и вылил на меня зеленку. Вы нормальные вообще? Вы адекватные?"– также сквозь слезы говорила девушка.

Однако, подписчики инстаграм-блогерши не торопятся ее жалеть. Более того, пользователи считают, что нападение на Дарию является фейком, и она всего лишь пытается в очередной раз "поймать хайп". Сразу после случая Дарья опубликовала фото на своей странице в инстаграме где сидит на кресле в облитой зеленкой одежде. Люди сразу среагировали на фото и писали комментарии, где не верят, что на девушку действительно кто-то напал. Кое-кто даже добавил к этой ситуации сарказм.

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Почему вид такой будто тебя зеленкой нарисовали, а не выплеснули ее в лицо?

Это сделали те визажисты, которых ты выгнала.

А вы тоже фотографируетесь после того, как вас облили зеленкой?

Спасибо за очередной хайп и ложь.

Что известно об Инстасамке?

Дарья Зотеева, то есть Инстасамка, стала популярной блогершей благодаря умению обращать на себя внимание. Девушка часто находится в центре скандалов, которые иногда сама и провоцирует. Ранее было известно, что Инстасамка сама инициировала ограбление собственного дома, чтобы набрать популярности.

Недавно Дарья снова вызвала возмущение в сети тем, что унизила за опоздание визажистов, которые должны были сделать ей макияж на съемку клипа. Девушка нецензурно обозвала визажисток, выбросила их вещи и выставила за дверь. Из-за такого наглого поведения кинопрокатная компания TenLetters убрала голос Инстасамки из мультфильма "100% волк", который она озвучивала.

Инстасамка выгнала визажистов: видео – осторожно, нецензурная лексика! (18+)