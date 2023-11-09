Живота не было, – Инна Мирошниченко назвала диагноз приемного сына

Жена известного украинского телеведущего Инна Мирошниченко рассказала, какой диагноз имеет ее приемный сын Марсель.

Нещодавно подружжя Мірошниченка після тривалої процедури усиновило дитину. З'ясувалося, що син народився без черевної стінки.

До речі , не каже, – дружина Віктора Павлика розповіла про самопочуття сина.

Інна Мірошниченко поділилася діагнозом прийомного сина

Жінка розповіла, що дитина має певну особливість. Син народився з деякими проблемами у здоров'ї. Лікарі поставили йому діагноз - гастрошиза, тесть, відсутність черевної стінки.

Тварини не було. На п'ятому місяці вагітності шкіра та м'язи тріснули через те, що органи надто швидко розвивалися. Все випало і далі розвивалося просто у плаценті. І коли він народився, у нього органи були зовні, не всередині,

– наголосила Інна.

З'ясувалося, що Марсель має іншу форму грудної клітки. За словами Інни, ще деякі проблеми можуть виникнути згодом.

Можливі тяжкі синдроми кишечника. Ми його й забирали із тяжким синдромом. Його кишка не перетравлювала їжу, її тільки вирізати треба було. Ми зняли цей діагноз,

– поділилася дружина Мірошниченка.

Знаменитість сказала, що не засуджує біологічну маму Марселя. Адже вона не знає, щоб зробила, якби потрапила в таку ситуацію.

Якщо подивитися на цю історію з боку його біологічної матері, я її не засуджую. Я не знаю, як би я відреагувала на таку ситуацію, якби я була така юна, у мене не було б підтримки, і в мене народилася б дитина з такими недоліками. Я не знаю,

– відповіла вона.

Що відомо про сина Мірошниченка