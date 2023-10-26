Жена Тимура Мирошниченко высказалась об абортах и призналась, что пережила выкидыш

Тимур Мирошниченко с женой недавно усыновил мальчика. Теперь они родители троих детей. Но на днях жена ведущего Инна призналась, что пережила выкидыш.

Звездные супруги потеряли своего первого ребенка. Об этом Инна Мирошниченко рассказала в инстаграмме.

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Инна Мирошниченко пережила выкидыш

Одна из поклонниц спросила жену Мирошниченко, сколько у нее было беременностей и как она может посоветовать пережить выкидыш. Инна ответила на этот вопрос. Оказывается, они с Тимуром тоже потеряли ребенка.

Наша первая беременность тоже прервалась... Это нужно просто принять. Более "сухой" аргумент – каждая 5 – 6 беременность не завершается родами. У этого ребенка была краткая миссия – что-то "подсветить" у вас. Она ее выполнила и пошла ждать своего другого воплощения. Так должно было случиться и все,

– сказала Инна.

Она посоветовала женщинам дать себе время, чтобы прожить боль, затем отпустить ее и двигаться дальше. По ее словам, не стоит себя в этом винить.



Инна Мирошниченко пережила выкидыш / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Напомним, что несколько лет назад Инна Мирошниченко в интервью Алине Доротюк рассказывала, что пережила выкидыш. Тогда она считала, что так произошло потому, что она не была готова к ребенку.

"Это было очень быстро. Я только привыкла к новости, что у нас будет ребенок, как мы узнаем, что сердцебиения нет …Я думаю, что так сложилось именно потому, что я постоянно думала, будто не хотела этого ребенка, не готова к нему", – говорила Инна.

Как Инна относится к абортам

Жена Тимура Мирошниченко также призналась, как относится к абортам. По ее словам, она не осуждает женщин, которые на это решаются.

В то же время, сама Инна относится к этому иначе после своих беременностей.

Когда слышишь сердцебиение, чувствуешь движения… Я поняла, что это жизнь, и я не могу ее отнять… Но я не осуждаю других женщин, делающих аборты. Это их выбор,

– высказалась она.



Инна Мирошниченко высказалась об абортах / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Инна Мирошниченко – мама троих детей