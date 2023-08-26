Тимур и Инна Мирошниченко решили сделать публичной историю их усыновления ребенка. Теперь им "прилетает" немало вопросов относительно их пути.

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Инна Мирошниченко ответила, почему усыновила сына

Инна Мирошниченко поделилась, что получает и такие вопросы: "Почему не родить самой? Почему усыновление?". Она объяснила, что усыновление – не противоположность рождению ребенка. Этот путь не только для пар, которые не могут стать родителями из-за бездетности.

Усыновление – это когда ты действительно готов любить безусловно. Если не из-за чего или ради чего-то. А просто. Потому что ты можешь. Ибо каждый из нас может, как только разберется с собой и своими отношениями с миром. Не бывает чужих детей. И каждый ребенок уникален,

– заметила жена шоумена.

Адвокат добавила, что генетику часто переоценивают, потому что социум оказывает на ребенка гораздо большее влияние. Ребенок из детдома может иметь больше проблем со здоровьем, но это не должно препятствовать.

"Каждый из нас выбирает свой путь. По своим силам. И любой вариант: чайлдфри, один ребенок, пятеро или дом семейного типа – это все норма. У каждого своя норма. И да, я хочу еще родить. И хочу еще усыновить. Так сложилось, что мы с мужем любим детей. И это прекрасно".



Инна Мирошниченко с сыном / Фото из инстаграма Инны Мирошниченко

Почему Мирошниченко решили усыновить ребенка

Еще в начале своего пути Тимур Мирошниченко рассказал, почему он с женой решил усыновить ребенка У самого ведущего первые мысли начали появляться в студенческие годы, когда он приезжал в детдомы.

Жена Тимура хотела усыновить ребенка потому, что врачи прогнозировали ему бесплодие. Но окончательный момент произошел в марте 2022 года, когда в сети появлялось все большее видео с одинокими детьми. Супруги приняли это решение даже без особых обсуждений.