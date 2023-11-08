Дочь "мамы" Верки Сердючки вышла замуж: первые фото со свадьбы

Инна Белоконь, прославившаяся своей ролью "мамы" Верки Сердючки, недавно поделилась великолепной новостью. Она сообщила, что ее дочь Яна вышла замуж.

Знаменитость опубликовала фотографию молодоженов со свадьбы. Так, поклонники уже успели поздравить молодых супругов в комментариях под публикацией.

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Дочь "мамы" Верки Сердючки вышла замуж

Инна опубликовала черно-белую фотографию со свадьбы дочери. На фото Яна предстала в элегантном белом платье, расшитом блестящими камнями. Ее руки украшал свадебный букет. Рядом с девушкой на снимке был жених. Он выглядел роскошно в черном костюме, гармонично сочетавшемся с белой рубашкой. К тому же пиджак мужчины украсила бутоньерка.

В то же время, кроме фотографии Инна не разглашала никаких подробностей. Так что пока неизвестно где, когда и как именно прошел праздник.

Реакция сети

Фаны уже засыпали молодую пару поздравлениями.

"Мои поздравления и пожелания только счастья";

"Какое счастье! Мира, согласия, любви";

"Как хороши";

"Счастливой супружеской жизни молодоженам";

"Поздравляем";

"Счастье молодоженам".

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