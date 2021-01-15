Дочь Дональда Трампа Иванка приняла приглашение от Джо Байдена на его инаугурацию. Этим она разозлила отца, поэтому они поссорились.

В Вашингтоне на 20 января запланирована инаугурация избранного президента США Джо Байдена. Приглашенными гостями станут известные звезды и влиятельные политики. Среди них – дочь Дональда Трампа. Об этом сообщает издание The Mirror.

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Иванка Трамп приняла приглашение на инаугурацию Байдена

Стоит отметить, что Дональд Трамп отказался принять приглашение на инаугурацию, тогда как его дочь и советница – согласилась посетить мероприятие. Издание сообщило, что это разозлило Трампа и тот поссорился с Иванкой.

Вероятно, что Иванка Трамп не хотела отказываться от приглашения потому, что она хочет в дальнейшем развивать политическую карьеру. Из-за импичмента отца и отрицательных отзывов о его круге Иванка не хочет, чтобы это повлияло на ее репутацию.

Издание также добавило, ссылаясь на источники, что Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером и детьми планируют переехать во Флориду. Супруги купили участок в Майами стоимостью 30 миллионов долларов.

Супруги планируют построить дом на острове Индиан-Крик, который называют "бункером миллиардеров". Это место удобно для семьи Иванки, потому что недалеко есть частная резиденция отца.