Имеют много общего: появились детали отношений Анджелины Джоли и The Weeknd

Уже несколько месяцев ходят слухи о романтических отношениях актрисы Анджелины Джоли и певца The Weeknd. Однако источники, близкие к паре, рассказали, что на самом деле их связывает только дружба и общие интересы.

Недавно голливудская актриса Анджелина Джоли вышла в свет с канадским певцом The Weeknd. Поэтому СМИ снова начали активно обсуждать их отношения. Инсайдеры поделились, каковы на самом деле отношения между звездами.

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Детали отношений Джоли и The Weeknd

Источники, близкие к знаменитостям, сообщили, что на самом деле Анджелину Джоли и The Weeknd объединяют рабочие отношения.

Они не встречаются. У них есть общие интересы, и им нравится объединять свои идеи, чтобы посмотреть, что они могут придумать. Недавно они говорили о совместном партнерстве в нескольких гуманитарных проектах. Он любит говорить о фильмах и искусстве,

– пишет издание.

Также стало известно, что звезды имеют деловые встречи уже несколько месяцев. В то же время на них актриса и певец разговаривают об общих интересах.

"Они познакомились через общих друзей в индустрии кино. У них много общего. Они полностью поладили после их первой встречи в начале этого лета и с тех пор поддерживают связь", – добавил инсайдер.

Встречи Анджелины Джоли и The Weeknd