Imagine Dragons возвращаются на НСК "Олимпийский": когда группа выступит в Киеве

Популярная американская группа Imagine Dragons вернется в Киев и выступит на НСК "Олимпийском". Концерт музыкантов намечен на 3 июня 2022 года. Продажа билетов стартует 5 ноября.

В столице Украины коллектив представит новый альбом, который вышел в сентябре 2021 года. Пока неизвестно, сколько средств придется выложить, чтобы послушать мировых звезд вживую.

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Imagine Dragons возвращаются в Украину

Группа даст концерт в Киеве в рамках тура Mercury World Tour, с которым выступит в разных городах Европы.

Продажа билетов будет стартовать 5 ноября, однако участники фан-клуба группы смогут приобрести билеты со 2 по 4 ноября по специальному промокоду.

Также организаторы порадуют пылких фанатов VIP-пакетами, в которых будет ранний вход, доступ к эксклюзивным зонам и подарки.



Европейский тур Imagine Dragons / Фото с инстаграма группы

Напомним, впервые Imagine Dragons выступили на НСК "Олимпийском" 30 августа 2018 года. Артисты стали первыми мировыми звездами, собравшими стадион в Украине. Тысячи поклонников ждали билеты в электронной очереди за билетами. На концерт пришли более 50 тысяч человек. Через четыре года группа планирует повторить масштабное представление. Однако неизвестно, удастся ли запланированный концерт посетить всем поклонникам. Все из-за карантинных ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

Что известно об Imagine Dragons

Коллектив был создан в 2008 году в Лас-Вегасе.

Состав группы: вокалист Дэн Рейнольдс, гитарист Уэйн Сермон, басист и клавишник Бен МакКи, барабанщик Дэн Платцман.

Премьера трека It's Time принесла Imagine Dragons большую популярность.

Журнал Billboard назвал группу самыми яркими новыми звездами 2013 года.

Коллектив является обладателем многочисленных музыкальных наград: American Music Award (3 раза), Billboard Music Awards (5 раз), Грэмми (1 раз), World Music Award (1 раз).

Всего по всему миру продали 35 миллионов копий пластинок группы (из них 12 миллионов в США).

В 2019 году Imagine Dragons заявляли, что берут перерыв в творчестве, однако теперь возвращаются и снова будут радовать миллионы поклонников.

Данные собраны на основе Википедии



Imagine Dragons возвращаются в Украину / Фото с инстаграма Open.ua