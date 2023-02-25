"Как такое можно написать?": Илону Гвоздеву раскритиковали за неуместный пост в годовщину войны

Год назад Россия начала полномасштабную войну на Украине. Украинцы накануне вспоминали в соцсетях болезненные события 24 февраля прошлого года. Танцовщица Илона Гвоздева тоже написала сообщение, однако нарвалась на критику – ее словами возмутили поклонников.

Что Илона Гвоздева написала к годовщине вторжения

В посту в Instagram звезда решила не вспоминать ужасы прошлого года. Она рассказала о своей семье, для которой за этот год "все изменилось к лучшему".

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Илона отметила, что в годовщину вторжения все пишут сообщения о упоминаниях 24 февраля, снова сирены, снова подвалы и снова переживают все ужасы прошлого года.

"А я так больше не хочу и не могу. Я хочу просто все это забыть и продолжать жить дальше", – написала Гвоздева.

В соцсети звездная мама показала счастливые фото с мужем и дочерью и подчеркнула, что этот год для ее семьи стал символом новой жизни.

Новые знакомства, проекты, которые стали опорой для женщин и помогают нуждающимся, дом, который помог переключиться и все изменилось к лучшему!

– заявила Илона.

Украинская танцовщица все же добавила, что она никогда этого не забудет, эта боль в сердце, наши герои, разрушены жизнь, дома и города, но победа будет за нами.

"Я хочу улыбаться, планировать дальше свою жизнь, верить в победу и светлое будущее наших детей. Теперь мы все остальные, трансформация нашего сознания помогла нам произвести переоценку ценностей и эта война сделала нас сильнейшей нацией мира!", – подытожила она.

Звезду раскритиковали в соцсети

Подписчики раскритиковали пост Илоны Гвоздевой, назвав его неуместным. Ниже мы публикуем некоторые комментарии от поклонников:

"Как бы там людям больно ни было, а нам с семьей было хорошо в этот год года, потому что проекты, новый дом, знакомства"... "Трудно представить, о чем Вы думали, когда писали этот пост".

"Хорошо, что к лучшему изменилось у вас!… А сколько десятков тысяч в земле лежат, сколько детей замучено, это никак и никогда не забыть…"

"Интересно, о чем подумал какой-то военный, находящийся на передовой, прочитав этот пост? Забыть? Это как?"

"На этот раз неудачный пост вообще. У людей слезы от ужасных воспоминаний, а вы о своих достижениях. Что попало..."

"Вы просто представьте, ваш дом разбомбили, ваш муж погиб на войне, вы вдова, без дома, ребенок сирота, и тут какая-то барышня пишет, что бы то ни было, но это был лучший год, это просто... . Абсурд" .

"Илона, я вас очень уважаю, но в данном случае не соглашаюсь с вами. Проклятые россияне заставили меня с мужем покинуть свой дом, свой родной городок и уехать… Мой городок Роды с 3-го марта и по сей день а оккупации. Я никогда не нила и не ною, но как я могу такое забыть?!"

"Сейчас, прочитав то, что вы написали, я просто в шоке. У нас что, война уже закончилась, перестали ли убивать людей, или прошла угроза нового наступления? Что вы пишете? Как это забыть? Как это могут забыть потерявшие люди?" близких людей, детей?И как вообще можно писать, что этот год так хорош, новый дом и т.д., когда столько людей потеряли дома?"

"Давайте не забывать никогда цену, которой достигается эта победа. Да, мы все отстроим, но многие люди не вернут жизнь своих родных никогда, это их вечная боль. И наши защитники продолжают умирать за нас каждый день. Мы должны помнить!"

"Зря вас не беспокоит мнение людей. Потому что вы зарабатываете деньги в этой стране благодаря людям, которые вас смотрят, благодаря рейтингу. Вы же публичное лицо. Благодаря поклонникам вы "на плаву".

"Новые проекты, новый дом, изменилось к лучшему"... серьезно??? Год гибели тысяч детей, их родителей, сыновей, дочерей… я уже молчу о разрушенных домах, о потере всего, что собирали всю жизнь…"

"Об этом забыть невозможно! Это в памяти навсегда! И война еще не закончилась, она продолжается, и продолжаются разрушения и, к сожалению, потери... Однозначно нужно двигаться дальше, но и должна быть солидарность и сострадание к другим".

К слову, 24 февраля 2022 года – дата, которую навсегда запомнит каждый украинец. С того дня время остановилось. Но мы объединились и доказали всему миру, что украинцы несокрушимы. 24 Канал собрал комментарии украинских артистов, о том, как они прожили в этом году и что положительного, несмотря на боль и утраты, принес.