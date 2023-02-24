Вместе с музыкальным издательством Best Music 24 Канал собрал комментарии украинских артистов, о том, как они прожили этот год и что положительного, при всех обстоятельствах, он принес.

Не упустите Вакарчук исполнил гимн на церемонии награждения бойцов ВСУ в годовщину вторжения: мощное видео

ROXOLANA

"Этот год был чрезвычайно сложен, но есть множество положительных и хороших моментов, которые он принес. У нас было очень много концертов для наших военных, для наших Героев, парней и девушек Вооруженных Сил Украины. Этот год принес мне осознание, что нужно ценить каждую минуту, которую мы проводим с родными, близкими и друзьями. Также, этот год принес много позитивных и мотивационных песен, так что надо держаться, не сдаваться! Победа обязательно будет за нами. Слава Украине!"



ROXOLANA / Фото прессслужбы

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

"2022-й трудно назвать позитивным, и действительно позитивного было действительно мало. Удавалось находить позитив по делам, в которых можно быть полезным. Сначала мы развозили гуманитарную помощь из Мукачево в Киев, впоследствии также начали проводить эвакуацию людей из Киева на Запад страны. Когда города возле Киева де оккупировали и там уже стало безопаснее, мы с Алексеем Бережным начали играть акустические концерты для наших военных. С начала вторжения мы сыграли около сотни таких выступлений – и в местах постоянных дислокаций, и у линии фронта, и в госпиталях. Сейчас ми с БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ находимся в туре "Свободные Люди" по городам Украины, Европы и Америки, аккумулируем средства для помощи ВСУ таким образом, с начала войны нам удалось аккумулировать более 10 миллионов гривен именно благодаря концертам.

Мы не имеем права забывать о событиях, которые пережили украинцы во время полномасштабного вторжения, обо всем терроре России на наших землях. Самое главное, что, я уверен, чувствует каждый украинец сейчас – это гордость за наших военных, украинских волонтеров и невероятную украинскую нацию! Имеем честь жить в одно время с настоящими Героями. Горжусь и благодарю всех людей, которые приближают украинскую победу".



БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ / Фото прессслужбы

SLAVA КАМИНСКА

"Начало 2022 года как в тумане. Киев. Бомбоубежище. Машина. Западная Украина. Долгий путь в неизвестность в Нидерланды. Этот год был ради детей и только для них. Я за этот год поняла, что самая большая ценность моей жизни – это моя семья! Самое дорогое в ней – мои дети! Ни один ребенок в этом мире не заслуживает того, чтобы чувствовать этот острый и терпкий запах войны. Я впервые с сыном и дочерью так долго вместе, ведь всегда пропускала их дни рождения, семейные праздники и как они растут из-за своих постоянных гастролей… Теперь я с радостью догоняю это время, которое пропустила, но досадно, что не в своей стране и при таких вынужденных обстоятельствах… Знаю точно, что скоро мы вернемся домой! Совсем скоро будет наша победа! Любов не имеет границ – єто движущая сила! К своим людям и Украине! И да, я снова начала писать, поэтому мы непременно услышимся снова, как это было до войны!"



SLAVA KAMINSKA / Фото прессслужбы

NAVKA

"До войны я всегда пела: "Я NAVKA, я сею позитив, знайте! Со мной, давайте, танцуйте и пойте". Сейчас уже нет того позитива, что мог быть раньше, но я все еще остаюсь на позитиве, потому что нам есть чему радоваться. Во-первых, мы живы. Во-вторых, у меня есть силы бороться за независимую Украину и быть надежным тылом для наших воинов. Я понимаю, что все же в последние годы жизни я жила так, как должна была жить. Со мной рядом был любимый человек, который в нужный момент срочно пошел защищать нашу страну. Мы семья борцов за независимую Украину, без рашистов, – и это меня тоже очень радует. В-третьих, это этно-наряд. В этом году я совместно с брендом Этно Меланка запускаю собственную коллекцию уникального этно-наряд с методом украшения – "выбойка". Это очень древний метод, который обязательно отзовется украинцам.

Именно эти вещи – то хорошее, что произошло со мной в этом году. Не мешая ни на что, мы должны искать в своей жизни позитив, потому что он есть. Работаем ради победы!"



NAVKA / Фото прессслужбы

ADAM

"В прошлом году принес мне несколько важных умений. Во-первых, пользоваться генератором. Во-вторых, умение паять домашние фонарики. И третье, это умение нарубить дрова для печи, чтобы согреться. Это конечно шутки, но на самом деле прошлый год принес нам главное – консолидацию, наше украинское единство, большую веру в наших ребят ВСУ, также я очень рад, что в этом году появилось большое количество крутой украинской музыки, потому что это неотделимая часть нашего боевого духа, но это только благодаря нашим Героям, воинам! Спасибо, ребята, девушки, верю в победу! Слава Украине!"



ADAM / Фото прессслужбы

Люся Кава

"2022 год действительно очень тяжелый и он точно войдет в историю. Несмотря на все ужасы и испытания во время войны, я увидела настоящую силу нашего народа, единство и несгибаемость. Позитивного было много в этом году. Самое главное – это то, что благодаря нашим ВСУ и всем защитникам и защитницам, я продолжаю жить на своей земле, в кругу своей семьи, в собственном доме, имею возможность писать песни и дарить их людям, несмотря на постоянные обстрелы и воздушные тревоги. Война изменила всех нас. Изменила и мой взгляд на творчество Раньше я писала веселые и романтические песни, а во время войны начала писать мощные и серьезные, в которых искала поддержки сама для себя. Получилось так, что мои песни стали большой поддержкой для многих украинцы, разбросанные миром. На протяжении всего года я дала около 100 концертов в разных городах Украины и за ее пределами, таким образом поддерживая украинцев на творческом фронте. Занимаюсь волонтерством и благотворительностью. Я верю, что 20 23 – год нашей победы! Я хочу, чтобы все помнили, Украина – несокрушимая!"



Люся Кава / Фото прессслужбы

Павел Зибров

"Этот тяжелый год принес мне полное ощущение идентичности украинцев как нации. Я с большим удовольствием слышу украинский язык, огромное количество песен у всех теле- и радиоэфиров. Конечно, этот год принес много искренних людей, встреч с настоящими Героями".



Павел Зибров / Фото прессслужбы

YAROMIYA

"2022 год начинался неплохо. У всех были планы, у меня были определенные мотивации для каждого своего дня. Но он закончился 23 февраля. 24 февраля – полномасштабная война. Враг решил посягнуть на нашу родную землю, на нашу маменьку Украину! Но мы показали, что мы несгибаем, мы одно целое! И я горжусь нами... Именно этот год дал мне толчок к музыке и возможность показать свое творчество публично, ведь до сих пор – это было только хобби. 1 июня – мой дебют с песней "Украина", которая открыла для меня совсем другой мир... Каждый раз я создавала новую музыку, которую вы сейчас слышите. Меня вдохновлял наш несокрушимый, лучший народ, сила и мужество непокоренных воинов, наших героев! Позитив в сердце и душе наступает всегда, во время каждого концерта. Творчество может помогать и приближать нашу ожидаемую победу. В этом году появился мой маленький музыкальный фронт! Слава Украине!"



YAROMIYA / Фото прессслужбы

ULIANA ROYCE

"Этот календарный год стал для меня одним из самых тяжелых, как и для всех украинцев. Но в этой яростной темноте я часто видела свет. Он помог мне не опускать руки, идти дальше к своим целям. Свет в глазах окружавших меня людей. Я провела много времени со своими родными, друзьями, написала песни о своих чувствах, что помогло отпустить их, за год я дала более 50 благотворительных концертов для волонтеров и врачей, детей и беженцев, военных и переселенцев. Какие сильные люди живут в нашей стране! За честь было выступать для них и быть услышанной! Я писала новые песни из-за боли, хотя музыка – лечит. Я испытывала настоящую жажду жизни там, где ее почти не было. Именно во время своих концертов в Киевской области, частично разрушенной от российских оккупантов, я в очередной раз убедилась, что мы – нация непокоренных! Люди – мое личное открытие! Прошел уже целый год с начала войны, но этот год – начало конца! Победа уже близко! Шагаем бок о бок дальше!"



ULIANA ROYCE / Фото прессслужбы