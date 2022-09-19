В свадебном платье и фате: Илона Гвоздева показала фото с венчания

19 сентября 2022 , 10:32
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инстаграмм Илоны Гвоздевой

9 сентября Илона Гвоздева и ее муж Иван обвенчались в Киеве. Они сделали это после 8 лет супружеской жизни. Теперь звезда поделилась серией новых атмосферных кадров.

Во время войны отношения Илоны и Ивана стали только крепче. Влюбленные решили перейти на новый этап отношений и обвенчались в церкви.

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Илона Гвоздева показала новые фото с венчания

Хореографиня обнародовала серию новых фото, на которых показала подробности в того важного дня. На фотографиях Илона изображена в свадебном платье и фате, а ее муж – в праздничном костюме. Черно-белые атмосферные кадры в подробностях показали, как совершался обряд венчания.

Венчание проходило в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре. На празднике присутствовала дочь супругов – Валерия. Она также была одета в прекрасное платье.

За что я люблю тебя? Напишите на листе бумаги список по 10 причинам, почему вы любите своего мужа (жену). Держите его в кошельке и регулярно дополняйте. Просматривайте этот список, когда вы путешествуете или когда вы поссорились. Любовь восторжествует все. Берегите себя,
– поделилась советом Илона.

Для просмотра всех фото пролистывайте справа:

Напомним, в начале сентября обвенчалась еще одна звездная семья – Даша Квиткова и Никита Добрынин. Супруги поженились два года назад, венчание планировалось еще до начала полномасштабной войны, но из-за россии все затянулось. Даша с сыном больше месяца находились за границей, а Никита остался в Киеве. Когда блогерша вернулась, то решили, что дальше не будут оттягивать.

Автор: Христина Кобак