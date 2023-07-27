Красили на паркинге при свете фонариков: Илона Гвоздева сменила стиль – фото

Известная украинская танцовщица Илона Гвоздева показала, как меняла прическу. Звезда вынуждена была стричься на паркинге при свете фонариков, ведь в городе была воздушная тревога. В то же время, результат был впечатляющий, танцовщице понравилась новая прическа.

Хореографиня рассказывает, что после оглашения тревоги вместе с командой стилистов по волосам спустилась в безопасное место. В инстаграм-сторисе она показала, как ее красили и стригли на паркинге.

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Поначалу Гвоздева надеялась, что тревога быстро пройдет, и она сможет закончить процесс смены имиджа в салоне. Однако этого не случилось, поэтому мастера продолжили работу в достаточно необычных условиях.

Из-за плохого освещения другим работницам салона пришлось держать телефоны с включенными фонариками.



Илону Гвоздеву красили на паркинге / Фото с ее инстаграммы

Позже Гвоздева показала результат своего похода в салон. Танцовщица освежила свой каштановый цвет волос, сделав его более насыщенными. Кроме того, знаменитость отважилась на каре.

Новая я! Скоро мне 35, а ощущения как на 20! Как вам моя новая прическа? Никогда не боялась рисковать,

– подписала кадры хореографиня.



Илона Гвоздева сделала новую стрижку / Фото с ее инстаграммы

Поклонникам звезды очень понравился результат. В комментариях они отметили, что ей очень подходит:

"Вау, очень круто! И подобает невероятно! Живая и энергичная, круто!"

"Очень классно с новой прической!"

"Вот так перевоплощение".

"Круто!!! Тебе очень подходит".

"Каааайф. Ты красавица".

"Вау! Огонь".

К слову, певица Оля Цыбульская раньше также изменила стиль. Звезда обновила прическу – подстригла короткое каре с челкой. Поклонникам были приятно удивлены, да и сама Цыбульская очень довольна результатом.