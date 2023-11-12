После скандала на "Танцах со звездами": Илона Гвоздева призналась, общается ли с Остапчуком
Источник:Слава Демин
Танцовщица Илона Гвоздева ранее выступала на шоу "Танцы со звездами" в паре с телеведущим Владимиром Остапчуком. Впрочем, тогда у них не сложились дружеские отношения. Даже был небольшой скандал в сети. Оказывается, что их отношения до сих пор так и не наладились.
Знаменитость призналась, что даже не позвонила бы мужчине, если бы у нее возникли жизненные трудности. По ее словам, все потому, что у них с Владимиром разные взгляды на жизнь.
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Илона Гвоздева прокомментировала свое отношение к Остапчуку
Хотя танцовщица отметила, что имеет другое мировоззрение, чем телеведущий, она подчеркнула, что не осуждает его.
Мы ни на каком уровне, кроме танцевального, не сошлись. У нас разные взгляды на жизнь, на шоу-бизнес, на отношение к людям. Я его не осуждаю за это,
– поделилась хореограф.
Интервью с Илоной Гвоздевой: смотрите видео онлайн
Скандал между Гвоздевой и Остапчуком: что известно
- В 2019 году танцовщица Илона Гвоздева и Владимир Остапчук приняли участие в проекте "Танцы со звездами". Но в полуфинале пара покинула шоу. Тогда хореограф заявила, что на это повлияло самолюбование Владимира Остапчука, который не хотел работать в паре.
- К тому же, во время шоу телеведущий публично заявил о разводе с женой Еленой Войченко. Это открытие вызвало спекуляции в СМИ, потенциально запятнив репутацию Илоны, поскольку ее подозревали в причастности к разводу.
- Это возмутило танцовщицу. Кроме того, на это негативно отреагировал муж. Он даже хотел "набить рожу" телеведущему.