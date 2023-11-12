Знаменитість зізналася, що навіть би не подзвонила чоловіку, якби у неї виникли життєві труднощі. За її словами, все через те, що у них з Володимиром різні погляди на життя.

До теми Хотів пику набити, – Ілона Гвоздьова розповіла, як чоловік реагував на її конфлікт з Остапчуком

Ілона Гвоздьова прокоментувала своє ставлення до Остапчука

Хоч танцівниця зазначила, що має інший світогляд, ніж телеведучий, вона наголосила, що не засуджує його.

Ми ні на якому рівні, окрім танцювального, не зійшлися. У нас різні погляди на життя, на шоубізнес, на відношення до людей. Я його не засуджую за це,

– поділилася хореографиня.

Інтерв'ю з Ілоною Гвоздьовою: дивіться відео онлайн

Скандал між Гвоздьовою та Остапчуком: що відомо