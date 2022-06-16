Илона Гвоздева рассказала о разрушенном доме родителей: какой ущерб нанесли россияне

Российские кафиры в начале войны разбомбили дом семьи Илоны Гвоздевой. Она рассказала, сколько пришлось заплатить за ремонт.

Семья украинской танцовщицы Илоны Гвоздевой изрядно ощутила на себе настоящий дух "русского мира". Оккупанты разрушили дом родителей и обстреляли авто мужчину.

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Илона Гвоздева об ущербе из-за разрушения дома

Победительница шоу "Танцы со звездами" рассказала, что служба оценивает, в какую сумму может обойтись родителям ремонт дома. Сейчас они уже потратили 5-10 тысяч долларов (примерно 150-300 тысяч гривен), что является лишь частью.

Я не знаю, в какую сумму ремонт оценила служба. Уже потрачено от 5 до 10 тысяч долларов, я не знаю, сколько еще будет потрачено,

– рассказала Илона Гвоздева.

Полное интервью с танцовщицей Илоной Гвоздевой: смотрите видео онлайн

Что известно о разрушенном доме и авто Гвоздевой

На 8 день войны в Украине танцовщица призналась, что ее дома больше нет. Ракета прилетела в мирный район с гражданскими, где нет стратегических объектов. Семья Илоны, к счастью, не пострадала. "Мы живы, дом отстроим и медленно, но уверенно закатаем в новый фундамент всех пришедших на нашу землю", – говорила звезда.

В апреле Илона Гвоздева с мамой и детьми уже находилась в Италии, и ее муж остался в Украине. Но оккупанты снова навредили семье – обстреляли автомобиль SKYLINE. Супруги очень скучали из-за этого, ведь с машиной связано много воспоминаний пары и семьи.