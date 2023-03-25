Украинская танцовщица Илона Гвоздева воспитывает с мужем двоих детей – дочь Валерию и сына Доминика. Но из-за большого количества работы и напряженного графика звезда редко видится с ними, о чем рассказала в инстаграм-сториз.
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Илона Гвоздева рассказала о тоске по детям
Со слезами на глазах хореографиня записала откровенное видео, в котором призналась, что хочет быть вместе с детьми, а не наблюдать их достижения только по телефону.
"Я очень благодарна своим родителям за поддержку. Вчера разговаривала с мамой, она сказала: "Доню, не волнуйся, потому что я люблю твоего сынишку еще сильнее, чем любила тебя". Просто мое сердце иногда разрывается".
Многие из вас видят только яркую картинку в инстаграме, большие проекты, много работы, успех, признание. У всего этого есть другая сторона – постоянная жертва и постоянные весы: семья, работа, личное "я". Все время нужно это переставлять между собой, чтобы понимать, что ты на 100% повсюду успела,
– призналась Илона.
Гвоздева добавила, что верит в то, что такой период истечет. К тому же решение, которое приняла она с мужем – из лучших пожеланий для будущего их семьи. "Война будет не вечной, она кончится. Семья воссоединится, и все мы будем счастливы. Все будет хорошо, просто бывают времена, когда я очень себя обвиняю, что я недостаточно хорошая мать. Я очень жду время, когда я смогу воссоединиться с детьми и просто жить с ними счастливо".
Илона Гвоздева о жертвовании материнством ради работы: видео
Танцовщица добавила, что почти невозможно преуспеть во всех сферах. Поэтому она восхищается теми женщинами, которым удается сохранять баланс.
Илона Гвоздева о работе / Фото с инстаграм-сториз
Илона Гвоздева о работе / Фото с инстаграм-сториз
- Напомним, из-за выбора карьеры над материнством Илона Гвоздева резко критиковали. Ее спрашивали, где сын, как можно было оставить детей на родителей, и "что она за мать". Танцовщица тогда эмоционально отвечала хейтерам.
- "В стране война, Киев, как и многие другие города, находится под постоянной угрозой, мужчина остался почти без работы. Пока моя деятельность более результативна с точки зрения финансов, поэтому я не могу оставить работу и наслаждаться воспитанием детей", – объясняла звезда.