Илона Гвоздева раскрыла свои секреты успеха
Украинская танцовщица Илона Гвоздева сообщила, что выпустит автобиографическую книгу, где раскроет свои секреты успеха. А чтобы заинтересовать фанатов, она уже поделилась несколькими пунктами.
Источник: инстаграм Илоны Гвоздевой
Победительница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева часто делится с поклонниками интересными сообщениями. На этот раз она рассекретила свои секреты успеха.
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Илона Гвоздева выпустит книгу
Прежде танцовщица сообщила о том, что планирует выпустить книгу под названием "Унесённая в танце" ("Віднесена в танці"). Там она хочет рассказать о нелегком творческом пути и любви к своему делу, которое стало фундаментом бизнеса звезды. Также она поделится способами, как монетизировать свое хобби и зарабатывать на нем.
Секреты успеха Илоны Гвоздевой
Чтобы заинтриговать поклонников и подогреть внимание к книге, Илона поделилась 10 секретами успеха.
- Танцовщица призналась, что безумно любит свою работу.
- Илона Гвоздева всегда пытается совершенствоваться во всех сферах: как педагог, танцовщица и хореограф.
- Звезда не останавливается на достигнутом. Поэтому всегда в поисках новых возможностей.
- Победительница "Танцев" поделилась, что ее окружение должно быть напрямую связано с внутренним миром.
- Также Илона Гвоздева не боится препятствий. Поэтому она работает с различными возрастными категориями, для того, чтобы изучать их специфику и запросы.
- Танцовщица также предпочитает труд с теми людьми, с которыми чувствует положительный энергообмен.
- Иногда у всех в определенный момент приходят трудности. Если звезда чувствует точку выгорания, то обязательно дает себе время на отдых и на то, чтобы побыть наедине.
- Илона Гвоздева призналась, что любит рисковать, ставить перед собой сложные задачи и находить к ним решения.
- Танцовщица часто благодарит за то, что имеет: семью и свое тело.
- Напоследок звезда добавила, что все, что она делает и создает, пытается наполнять эмоциями и чувствами.
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