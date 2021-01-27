Украинская танцовщица Илона Гвоздева сообщила, что выпустит автобиографическую книгу, где раскроет свои секреты успеха. А чтобы заинтересовать фанатов, она уже поделилась несколькими пунктами.

Источник: инстаграм Илоны Гвоздевой

Победительница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева часто делится с поклонниками интересными сообщениями. На этот раз она рассекретила свои секреты успеха.

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Илона Гвоздева выпустит книгу

Прежде танцовщица сообщила о том, что планирует выпустить книгу под названием "Унесённая в танце" ("Віднесена в танці"). Там она хочет рассказать о нелегком творческом пути и любви к своему делу, которое стало фундаментом бизнеса звезды. Также она поделится способами, как монетизировать свое хобби и зарабатывать на нем.

Секреты успеха Илоны Гвоздевой

Чтобы заинтриговать поклонников и подогреть внимание к книге, Илона поделилась 10 секретами успеха.