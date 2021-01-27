Ілона Гвоздьова розкрила свої секрети успіху
Українська танцівниця Ілона Гвоздьова повідомила, що випустить автобіографічну книгу, де розкриє свої секрети успіху. А щоб зацікавити фанів, вона вже поділилась кількома пунктами.
Джерело: інстаграм Ілони Гвоздьової
Переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова часто ділиться з шанувальниками цікавими дописами. Цього разу вона розсекретила свої секрети успіху.
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Ілона Гвоздьова випустить книжку
Найперше танцівниця повідомила про те, що планує випустити книжку під назвою "Унесённая в танце" ("Віднесена в танці"). Там вона хоче розповісти про нелегкий творчий шлях та любов до своєї справи, яка стала фундаментом бізнесу зірки. Також вона поділиться способами, як монетизувати своє хобі і заробляти на ньому.
Секрети успіху Ілони Гвоздьової
Щоб заінтригувати шанувальників та підігріти увагу до книжки, Ілона поділилась 10 секретами успіху.
- Танцівниця зізналась, що шалено любить свою роботу.
- Ілона Гвоздьова завжди намагається вдосконалюватися у всіх сферах: як педагог, танцівниця й хореограф.
- Зірка не зупиняється на досягнутому. А тому завжди в пошуках нових можливостей.
- Переможниця "Танців" поділилась, що її оточення мусить бути безпосередньо пов'язане з внутрішнім світом.
- Також Ілона Гвоздьова не боїться перешкод. Тому вона працює з різними віковими категоріями, для того, щоб вивчати їхню специфіку та запити.
- Танцівниця також надає перевагу праці з тими людьми, з якими відчуває позитивний енергообмін.
- Часом у всіх у певний момент приходять труднощі. Якщо зірка відчуває точку вигоряння, то обов'язково дає собі час на відпочинок та на те, щоб побути наодинці.
- Ілона Гвоздьова зізналась, що любить ризикувати, ставити перед собою складні завдання та знаходити до них рішення.
- Танцівниця часто дякує за те, що має: сім'ю і своє тіло.
- Наостанок зірка додала, що все, що вона робить і створює, намагається наповнювати емоціями та почуттями.
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