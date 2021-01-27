Українська танцівниця Ілона Гвоздьова повідомила, що випустить автобіографічну книгу, де розкриє свої секрети успіху. А щоб зацікавити фанів, вона вже поділилась кількома пунктами.

Джерело: інстаграм Ілони Гвоздьової

Переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова часто ділиться з шанувальниками цікавими дописами. Цього разу вона розсекретила свої секрети успіху.

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Ілона Гвоздьова випустить книжку

Найперше танцівниця повідомила про те, що планує випустити книжку під назвою "Унесённая в танце" ("Віднесена в танці"). Там вона хоче розповісти про нелегкий творчий шлях та любов до своєї справи, яка стала фундаментом бізнесу зірки. Також вона поділиться способами, як монетизувати своє хобі і заробляти на ньому.

Секрети успіху Ілони Гвоздьової

Щоб заінтригувати шанувальників та підігріти увагу до книжки, Ілона поділилась 10 секретами успіху.