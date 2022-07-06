"К чему эта показуха": Илону Гвоздеву раскритиковали за откровенные фото с отдыха

Танцовщица Илона Гвоздева показала, как отдыхала с мужем на природе. На фото она позировала в купальнике, из-за чего нарвалась на критику. Многие поклонники отмечают, что такие публикации не ко времени и можно не кичиться подобными фотографиями.

В сообщении Илона отметила, что сейчас каждый день – праздник. С тех пор как звезда вернулась с детьми из Италии, то не имела возможности побыть с мужем наедине. Поэтому решили уехать на короткий отдых на природе.

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Война продолжается и я каждый день об этом помню, но вместе с тем продолжается и наша жизнь, которую нельзя просто остановить и ждать. Мои дорогие, если есть возможность хоть на мгновение отвлечься и сбросить напряжение, тревогу, страх и непонимание будущего, надо жить сегодня и сейчас,

– написала под фото Гвоздева.

Для просмотра всех фото пролистывайте справа:

Поскольку в посте хореограф рассказала о локации, где остановилась, то, вероятно, это было рекламное сотрудничество. Хотя погода была дождливая, но Илона не упустила возможности сфотографироваться в купальнике. А также показала невероятно красивую местность вокруг. Именно фотографии спровоцировали бурную реакцию пользователей сети. Многие подписчики танцовщицы отмечают, что такие публикации неуместны, когда каждый день в Украине гибнут люди, когда миллионы семей разведены из-за войны. Все хотят отдохнуть в компании родных, однако многие о таком могут только мечтать сейчас.

"Если бы все защитники были такие, как ваш муж, то уже давно война закончилась, но не в нашу пользу. Слава Украине и ее настоящим Героям!"

"К чему эта показуха? Вижу, что вы из жира беситесь. Почему ваш мужч не защищает Украину? Итак, ребята на войне гибнут, а вы отдыхаете? Всем хочется мира и хорошего отдыха на природе, но это невозможно во время войны".

"Сообщение содержательное. Пусть будет одно фото с любимым, но все остальное – слишком. Да и показывать ту всю роскошь во время, когда многие остались без средств существования… А потом удивляемся, когда говорят, что люди забыли о войне, "жируют" .

"Радуйтесь не на показ. Мира нашей Украине. Трудно нам в Харькове".

"Люди плачут от горя, от того, что нечего есть, негде жить, а вы радуетесь показу, демонстрируя себя обнаженной… Так нельзя. Отдыхайте тихо, не нужна сейчас эта показуха, потому что ваши радостные дни могут превратиться в печальные. Извините, но не то время.

"Когда пятый месяц не видишь мужа, нет возможности прикоснуться к родному человеку, который с первых дней войны в ВСУ, такие публикации только раздражают. Интересно, а почему ваш Иван не защищает Украину?".

Комментарии под сообщением Илоны Гвоздевой / Скриншоты из инстаграмма танцовщицы

Но есть и фанаты Илоны, которые поддерживают ее и засыпают комплиментами.

"Илоночка, крепче обнимайтесь и целуйтесь, будьте счастливы".

"Какие красивые и искренние фотографии".

"Очень хорошая семья. Илона, вы замечательная и невероятная, берегите себя. Верим в ВСУ и победу Украины!"

"Вы очень хорошая пара!"

"Молодцы! Так держать! Очень красивая вдохновляющая пара!"

Комментарии под сообщением Илоны Гвоздевой / Скриншоты из инстаграмма танцовщицы

Украинские звезды, нарвавшиеся на критику