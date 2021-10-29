Илона Гвоздева наконец объяснила, почему согласилась станцевать с MELOVIN
Источник:инстаграм Илоны Гвоздевой
В 8 выпуске "Танцев со звездами" MELOVIN и Лиза Русина вышли на паркет со своим главным критиком – Илоной Гвоздевой. Совместные репетиции и выступление лишь разожгли их конфликт. Победительница проекта в конце концов рассказала, почему согласилась станцевать с певцом.
С первого выпуска нового сезона "Танцев со звездами" Илона Гвоздева нещадно критиковала MELOVIN и его партнершу Лизу Русину. Танцовщице не нравился дьявольский образ артиста, а девушку она считала непрофессиональной. В трио она якобы стала для того, чтобы увидеть пару в работе.
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Думала, что ошибалась и, возможно, зря критиковала партнершу. Но приняв участие в трио, лишь убедилась в своих словах. Получила горький, но честный опыт,
– призналась Илона Гвоздева.
Неделя репетиций доказала танцовщице, что MELOVIN и Лиза Русина – эпатажные участники со слабой техникой. Даже она со своим опытом и профессионализмом "не смогла улучшить их ситуацию", ведь оценки судей были низкие.
"Я в этом трио тоже проиграла", – завершила Илона Гвоздева.
Илона Гвоздева, MELOVIN, Лиза Русина на "Танцах со звездами" / Фото из инстаграм-сторис танцовщицы
Отношения Илоны Гвоздевой и MELOVIN после выступления на "Танцах со звездами"
- В новом интервью певец признался, что из-за постоянной занятости танцовщицы их пасодобль был готов лишь в пятницу. Они с Лизой якобы по шесть часов ждали Гвоздеву в зале, однако она была занята своими студентами.
- Знаменитость ответила на обвинения в свой адрес. Она рассказала, что MELOVIN приходил на репетиции в нетрезвом состоянии, а Лиза вместо тренировок красила волосы и делала маникюр. По словам Илоны, их пара больше бездельничала, а не тренировалась.
- Певец резко ответил победительнице "Танцев", заявив, что она "пробила дно любой человечности".