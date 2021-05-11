Звездная мама, танцовщица наконец-то наслаждается долгожданным отпуском. Илона не теряет возможности сделать для поклонников несколько кадров, а также будоражит их воображение чрезвычайно откровенными фотографиями.

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Горячий look Илоны Гвоздевой

Для плавания хореограф выбрала коричневый купальник, состоящий из топа и трусиков. Наряд подчеркнул фигуру звезды. Илона предстала перед камерой мокрой и засветила интимные зоны груди. Это и вызвало большой ажиотаж среди подписчиков знаменитости.

Волосы и лицо Гвоздевой также были мокрыми, женщина обольстительно позировала в воде. Это придало фотографиям еще больше сексуальности.

Когда становлюсь старше, не хочу казаться моложе. Хочу быть счастливой,

– написала танцовщица в публикации.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Пост изрядно понравился 317-тысячной аудитории подписчиков Гвоздевой. В комментариях они засыпают ее комплиментами.