Звездная мама, танцовщица наконец-то наслаждается долгожданным отпуском. Илона не теряет возможности сделать для поклонников несколько кадров, а также будоражит их воображение чрезвычайно откровенными фотографиями.
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Горячий look Илоны Гвоздевой
Для плавания хореограф выбрала коричневый купальник, состоящий из топа и трусиков. Наряд подчеркнул фигуру звезды. Илона предстала перед камерой мокрой и засветила интимные зоны груди. Это и вызвало большой ажиотаж среди подписчиков знаменитости.
Волосы и лицо Гвоздевой также были мокрыми, женщина обольстительно позировала в воде. Это придало фотографиям еще больше сексуальности.
Когда становлюсь старше, не хочу казаться моложе. Хочу быть счастливой,
– написала танцовщица в публикации.
Для просмотра всех фото листайте вправо:
Пост изрядно понравился 317-тысячной аудитории подписчиков Гвоздевой. В комментариях они засыпают ее комплиментами.
- "Увлекаюсь вами, Илона!"
- "Обожаю ваш характер, юмор и грацию!"
- "Красавица!"
- "Вы прекрасны!"
- "Вы шикарна!"