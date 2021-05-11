Зіркова матуся, танцівниця нарешті насолоджується довгоочікуваною відпусткою. Ілона не втрачає нагоди зробити для шанувальників декілька кадрів, а також розбурхує їхню уяву надзвичайно відвертими фотографіями.
Дивіться також Спокуслива Ірина Шейк оголила груди: зухвале відео топлес
Гарячий look Ілони Гвоздьової
Для плавання хореографиня обрала коричневий купальник, що складався з топу та трусиків. Вбрання підкреслило фігуру зірки. Ілона постала перед камерою мокрою та засвітила інтимні зони грудей. Це й викликало неабияк ажіотаж серед підписників знаменитості.
Волосся та обличчі Гвоздьової також були мокрими, жінка звабливо позувала у воді. Це додало світлинам ще більше сексуальності.
Коли стаю старшою, не хочу здаватися молодшою. Хочу бути щасливішою,
– написала танцівниця в публікації.
Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:
Допис неабияк сподобався 317-тисячній аудиторії підписників Гвоздьової. У коментарях вони засипають її компліментами.
- "Захоплююся вами, Ілоно!"
- "Обожнюю ваш характер, гумор і грацію!"
- "Красуня!"
- "Ви прекрасні!"
- "Ви шикарна!"