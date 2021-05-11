Зіркова матуся, танцівниця нарешті насолоджується довгоочікуваною відпусткою. Ілона не втрачає нагоди зробити для шанувальників декілька кадрів, а також розбурхує їхню уяву надзвичайно відвертими фотографіями.

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Гарячий look Ілони Гвоздьової

Для плавання хореографиня обрала коричневий купальник, що складався з топу та трусиків. Вбрання підкреслило фігуру зірки. Ілона постала перед камерою мокрою та засвітила інтимні зони грудей. Це й викликало неабияк ажіотаж серед підписників знаменитості.

Волосся та обличчі Гвоздьової також були мокрими, жінка звабливо позувала у воді. Це додало світлинам ще більше сексуальності.

Коли стаю старшою, не хочу здаватися молодшою. Хочу бути щасливішою,

– написала танцівниця в публікації.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Допис неабияк сподобався 317-тисячній аудиторії підписників Гвоздьової. У коментарях вони засипають її компліментами.