Новое откровенное сообщение Ирины Шейк быстро покорило сеть. Его уже просмотрело полтора миллиона пользователей. Фаны засыпали модель почти четырьмя тысячами увлекательных комментариев, ведь от этого соблазнительного видео невозможно отвести глаза.

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В кадре Ирина Шейк предстала топлес. Она обнажила идеальное тело и позировала в одних черных стрингах. Волосы знаменитость распустила, нанесла минимум косметики и надела лаконичные золотые серьги-кольца.

Модель не подбирала позы. Она эротично изгибалась на камеру, демонстрируя не только аппетитные груди, но и упругие ягодицы и стройные ножки. Новое рекламное видео в очередной раз подтвердило, что Ирина Шейк – одна из самых сексуальных звезд современности. Судя по ролику, она и сама наслаждается своими безупречными формами.