Илона Гвоздева с детьми вернулась в Украину: фото встречи с мужем
Источник:инстаграмм Илоны Гвоздевой
Танцовщица Илона Гвоздева вместе с детьми долгое время была в Италии. Она мечтала о возвращении в Украину, и это произошло. Звезда показала трогательные фотовстречи с мужем.
Из-за войны сотни тысяч женщин с детьми уехали за границу. Не стали исключением и звездные мамы, среди которых Илона Гвоздева. Чтобы уберечь сына и дочь, хореографиня 2 месяца пробыла в Италии.
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Илона Гвоздева вернулась в Украину
Танцовщица мечтала о возвращении домой, однако волновалась за детей. Когда из Киевщины выгнали оккупантов, воздушные тревоги стали реже, Илона приняла решение вернуться домой к мужу.
В сети она опубликовала серию трогательных фотографий, на которых показала встречу с любимым. Дети Гвоздевой – дочь Валерия и сын Доминик очень соскучились по отцу, поэтому радости во время их встречи не было предела. Муж Илоны – Иван тоже искренне улыбался и крепко обнимал детей.
Вместе. Дома. в Украине. Спасибо всем кто переживал, поддерживал и поздравлял! Счастливая,
– написала танцовщица под фото.
Илона Гвоздева с детьми вернулась домой / Фото из инстаграмма хореографини
Воссоединение семей – одно из самых главных во время войны. В комментариях поклонники Илоны поздравляют ее с долгожданным возвращением.
- "Какие вы хороши! Какое это счастье!"
- "Мирной жизни рядом с любимым!"
- "Привет. Вы такие простые".
- "Будьте счастливы вместе! Пусть больше ничто вас не разлучает!"
- "Больше никаких расставаний! Ни на день, ни на мгновение! Приветствую вас! Берегите друг друга!"
- "Какое счастье! Желаю каждой женщине побыстрее быть рядом с любимым, а деткам – рядом с папой!"
Напомним, певица MamaRika также не выдержала длинную разлуку с любимым и в начале мая вместе с сыном вернулась в Украину. До этого полутора месяцев артистка с маленьким сыном прожила в Польше.
Многие звезды не уезжали из страны, а после полномасштабного вторжения России переехали в западные области Украины. Теперь они возвращаются в родной Киев и пытаются вернуться в довоенную жизнь.