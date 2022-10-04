Катя Осадчая поставила диагноз Илону Маску, который предлагает признать Крым российским

В понедельник вечером, 3 октября, основатель Tesla и Spacex Илон Маск опубликовал твит, из-за которого обрушились акции его компаний. Он предложил "формулу мира" для Украины, согласно которой Крым отдадут России. Это возмутило не только мировых лидеров, но звезд шоу-биза.

Телеведущая Катя Осадчая, которая после 24 февраля включилась в волонтерство и ищет пропавших, считает, что у Илона Маска биполярное расстройство. По ее мнению, человек, обеспечивший украинскую армию спутниковой связью Starlink, не может так резко перескачить на сторону Кремля. Звезда считает, что миллиардер уже поплатился за заявление о Крыме – акции его компании Tesla резко обрушились.

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Катя Осадчая поставила диагноз Илону Маску

Мгновенная реакция на маразматические предложения Илона Маска – падение акций Tesla более чем на 8 процентов. Это биполярное расстройство? Сначала нас поддерживать, присоединять нас к Starlink, а теперь вот это,

– резко прокомментировала Катя Осадчая.

Катя Осадчая не шутила, Илон Маск действительно страдает психическим расстройством . Пять лет назад миллиардер признался, что имеет биполярное аффективное расстройство, из-за которого очень быстро меняется его настроение.

Кроме того, ведущая поддержала посла Украины в Германии Андрея Мельника, который послал Илона Маска вслед за российским кораблем. "Иди на х*й – это мой очень дипломатический ответ тебе, Илон Маск", – написал дипломат в твиттере.

"Посол Украины в Германии. Военная дипломатия, она строгая", – прокомментировала Катя Осадчая в инстаграм-сторис.

Катя Осадчая поставила диагноз Илону Маску / Фото с инстаграм-сторис ведущей

Катя Осадчая поддержала посла Украины в Германии, который послал Илона Маска / Фото из инстаграм-сторис ведущей

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Какую "формулу мира" для Украины предложил Илон Маск