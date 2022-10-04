Катя Осадчая поставила диагноз Илону Маску, который предлагает признать Крым российским
Источник:Катя Осадчая
В понедельник вечером, 3 октября, основатель Tesla и Spacex Илон Маск опубликовал твит, из-за которого обрушились акции его компаний. Он предложил "формулу мира" для Украины, согласно которой Крым отдадут России. Это возмутило не только мировых лидеров, но звезд шоу-биза.
Телеведущая Катя Осадчая, которая после 24 февраля включилась в волонтерство и ищет пропавших, считает, что у Илона Маска биполярное расстройство. По ее мнению, человек, обеспечивший украинскую армию спутниковой связью Starlink, не может так резко перескачить на сторону Кремля. Звезда считает, что миллиардер уже поплатился за заявление о Крыме – акции его компании Tesla резко обрушились.
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Катя Осадчая поставила диагноз Илону Маску
Мгновенная реакция на маразматические предложения Илона Маска – падение акций Tesla более чем на 8 процентов. Это биполярное расстройство? Сначала нас поддерживать, присоединять нас к Starlink, а теперь вот это,
– резко прокомментировала Катя Осадчая.
Кроме того, ведущая поддержала посла Украины в Германии Андрея Мельника, который послал Илона Маска вслед за российским кораблем. "Иди на х*й – это мой очень дипломатический ответ тебе, Илон Маск", – написал дипломат в твиттере.
"Посол Украины в Германии. Военная дипломатия, она строгая", – прокомментировала Катя Осадчая в инстаграм-сторис.
Катя Осадчая поставила диагноз Илону Маску / Фото с инстаграм-сторис ведущей
Катя Осадчая поддержала посла Украины в Германии, который послал Илона Маска / Фото из инстаграм-сторис ведущей
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Какую "формулу мира" для Украины предложил Илон Маск
- Основатель компаний Tesla и Spacex всерьез предлагает "провести выборы в аннексированных регионах под наблюдением ООН", и если там поддержат Украину, то "Россия должна уйти". Он также выступает за нейтральный статус Украины.
- Однако больше всего мир возмутило то, что Илон Маск считает "Крым частью России", которая досталась Украине только из-за ошибки Хрущева.
- Зеленский сразу же ответил миллиардеру и тоже устроил голосование: "Какой Илон Маск вам нравится больше? Тот, который поддерживает Украину. Тот, который поддерживает Россию".