3 октября Илон Маск предложил в твитр "мирный план" окончания войны в Украине, где мы якобы должны уступить Крым России, а население Донбасса и Крыма должны сами решить, хотят ли быть в нашей стране под наблюдением ООН. Необдуманные слова инженера, уже нарекшие хайпом, не смогли обойти стороной и украинские знаменитости.

К слову Илон Маск предложил неоднозначные варианты "мира" для Украины: у Зеленского отреагировали

Эктор Хименес-Браво

"Когда купил электрокар – выбрал не Теслу. И не ошибся. Илон Маск сегодня разочаровал пророссийской позицией. ВСУ – сильнейшая армия мира. Мы победим. Крым – это Украина! Донецк – это Украина! Луганск – это Украина! Херсон – это Украина!" – написал шеф-повар и показал среднего пальца миллиардеру.

Андрей Бедняков

Уроженец Мариуполя тоже прокомментировал слова Маска, изобразив его в образе "чмони" – русского оккупанта, которого в начале войны взяли в плен. "Спокойной ночи", – лаконично прокомментировал ведущий.

Григорий Решетник

"А мог бы быть следующим Холостяком", – шутливо подписал не очень удачное фото Маска ведущий шоу "Холостяк". В комментариях от себя слова возмущения также добавила известная фитнес-тренер Анита Луценко: "Вот козел, кто бы мог подумать".

Анатолий Анатолич

"Там Маск в Twitter предложил свое решение завершить войну в Украине. Там четыре пункта, среди которых отдать Крым России, из-за якобы ошибки Хрущева. У меня есть другое предложение – отдать заводы Tesla коренным индейцам", – заявил Анатолич и поинтересовался у фанатов, поддерживают они такую идею.

Евгений Клопотенко

Шеф-повар Евгений Клопотенко уже давно борется за право называть борщ исключительно украинским кушаньем, а российские щи часто вспоминает в своих шутках. "Когда Тесла превратилась в щи", – написал повар, намекнув на пророссийские взгляды Илона.

Сергей Притула

"Илон, человечек. Кажется, вы пропустили много уроков истории, сосредоточившись на космосе и электромобилях. Ваши предложения похожи на путинские", – резко написал Сергей и вместе с блогером Игорем Лаченковым заявил, что открывает сбор средств на учебник по истории для Илона Маска: "Мы, украинцы, знаем историю и ценим свое будущее. Мы хотим сделать подарок для Илона Маска – учебник по истории. Мы купим ему учебник. Все оставшиеся деньги пойдут на тех, кто сейчас творит историю свободного мира – Вооруженные Силы Украины. Присоединяйтесь!".

Владимир Дантес

Исполнитель, весной отдавший свой электрокар Tesla Model Y на нужды волонтеров, после скандала с Маском решил продать автомобиль. "После последних твитов Илона Маска. Продам свою плоть! Писать в директ!" – написал Дантес, однако поклонники в ответах добавили, что теперь эту машину никто не захочет покупать.

В своих инстаграм-сторисах на "зашквар" Маска также отреагировали Маша Ефросинина, Надя Дорофеева, Анна Неплях и другие.

Звезды реагируют на "твиты" Маска / Фото из инстаграмм-сторис звезд

Скандальное заявление Илона Маска: кратко