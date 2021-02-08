Мама знаменитого инженера и миллиардера Илона Маска – Мэй Маск – оставила в сети новое фото, на котором озабоченный папаша сидит вместе со своим уже подросшим сыном X AE A-Xii.

И хотя самому молодому сыну Илона Маска в мае исполнится 1 год, не верится, что он уже так подрос. Все потому, что звездные родители Илона и его возлюбленная Граймс редко делятся семейными фото. Впрочем, ситуацию исправила бабушка Мэй.

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На своей инстаграм-странице женщина опубликовала фото, где 9-месячный X AE A-Xii удобно устроился на колене отца Илона, который в то время решал дела по телефону. Маленький мальчик был одет только в памперс, в то время как отец избрал домашний образ, состоящий из серой футболки и черных брюк.



Илон Маск и сын X AE A-Xii / Фото из инстаграма Мэй Маск

"Илон и Х! Я так люблю смотреть на их взаимодействие!"– написала под фото Мэй Маск, добавив хэштеги "бабушка, которая гордится", "бабушка 12-х", "женщина, которая имеет план" и "это здорово – иметь 72".

Стоит добавить, что 72-летняя модель Мэй Маск и в самом деле имеет 12 внуков, отцом шести из которых является Илон Маск. Всего Мэй имеет троих детей – двух сыновей Илона и Кимбала, а также дочь Тоску.