Игорь Ласточкин резко ответил, звонил ли другу Зеленскому во время войны

Игорь Ласточкин давно знаком с Владимиром Зеленским, вместе они работали не над одним телепроектом. Однако после 24 февраля комик не писал и не звонил президенту, потому что считает, что сейчас он ему "к черту".

Игорь Ласточкин был ведущим "Рассмеши комика", когда в судьях там сидел Зеленский. Когда до политической карьеры он вел "Лигу Смеха", юморист был там тренером. И это всего несколько проектов, в которых они с президентом пересекались. Однако даже это не позволяет Ласточкину доставать Зеленского смс-ками или звонками во время войны.

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Почему Ласточкин не хочет звонить Зеленскому

Мы не так знакомы, что друг друга, например, поздравляем с днем рождения. Можем написать, но так, чтобы встретиться, позвонить – нет. Я тоже понимаю, что я ему сейчас к черту. Единственное, что я могу – это поддержать словом. Любого человека поддержка очень вдохновляет, мотивирует,

– объяснил Игорь Ласточкин.

Он не понимает, почему должен был пользоваться связями, писать президенту лично и разведывать, когда закончится война, если власть и так на постоянном контакте с гражданами.

"Они издали четкий план, инструкцию, что делать – смотреть проверенные источники информации. Вот и сиди, смотри и анализируй себе", – добавил юморист.

Кто из звезд связывался с Зеленским во время войны