Игорь Ласточкин резко ответил, звонил ли другу Зеленскому во время войны
Источник:Алина Доротюк
Игорь Ласточкин давно знаком с Владимиром Зеленским, вместе они работали не над одним телепроектом. Однако после 24 февраля комик не писал и не звонил президенту, потому что считает, что сейчас он ему "к черту".
Игорь Ласточкин был ведущим "Рассмеши комика", когда в судьях там сидел Зеленский. Когда до политической карьеры он вел "Лигу Смеха", юморист был там тренером. И это всего несколько проектов, в которых они с президентом пересекались. Однако даже это не позволяет Ласточкину доставать Зеленского смс-ками или звонками во время войны.
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Почему Ласточкин не хочет звонить Зеленскому
Мы не так знакомы, что друг друга, например, поздравляем с днем рождения. Можем написать, но так, чтобы встретиться, позвонить – нет. Я тоже понимаю, что я ему сейчас к черту. Единственное, что я могу – это поддержать словом. Любого человека поддержка очень вдохновляет, мотивирует,
– объяснил Игорь Ласточкин.
Он не понимает, почему должен был пользоваться связями, писать президенту лично и разведывать, когда закончится война, если власть и так на постоянном контакте с гражданами.
"Они издали четкий план, инструкцию, что делать – смотреть проверенные источники информации. Вот и сиди, смотри и анализируй себе", – добавил юморист.
Кто из звезд связывался с Зеленским во время войны
- Друзья Зеленского из "Квартала 95" Евгений Кошевой и Александр Пикалов "были у него разочек" перед тем, как у него была встреча с Борисом Джонсоном. Президент выделил им 15-20 минут, за которые они успели показать ему несколько мемов.
- Елена Кравец тоже общается с Зеленским во время войны. По ее словам, "он очень коротко отвечает", но даже за это актриса ему благодарна. Она, кстати, тоже шлет президенту мемы.
- Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя вообще лично встречался с Зеленским и Андреем Ермаком.