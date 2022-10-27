Игорь Кондратюк рассказал об ужасах оккупированной Херсонщины: "Выламывают двери и занимают квартиры"

Украинский ведущий и продюсер Игорь Кондратюк честно рассказал о родственниках, которые остаются в Херсоне и области. Он поделился происходящим на оккупированных территориях.

Украинский продюсер Игорь Кондратюк родом с севера Херсонской области. Многие его родственники вырвались из оккупации, но есть и оставшиеся там.

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Игорь Кондратюк о родных в оккупации

Россияне и иранцы, кстати, занимают их квартиры, их дома, не спрашивая, где человек, уехал ли он. Выламывают дверь. Сначала ходили, делали обход, ставили буквы Z, когда еще Росгвардия заходила в населенный пункт и проверяла дома. Кто-то открывал, кто-то не открывал – ломали дверь и спокойно шли,

– рассказал ведущий о ситуации на Херсонщине.

, что в Украине уже ликвидировали как минимум 10 иранских инструкторов , которых доставила Россия в Херсонскую область.

"Сейчас там массовое заселение незаселенных жилых помещений. Или даже заселенных, но не владельцами. Я знаю такие случаи. Там правда жесть".

Игорь Кондратюк поделился, что имеет связь с родней. Они преданно ждут, когда ВСУ вернут территории. "Связь с ними есть по вайберу и телеграмме, другого не дано. И ничего не дано, кроме выживания. Ждут ВСУ. Херсонщина – это вообще не пророссийская территория, кто бы что ни говорил. Такого не было и не будет".

Что Кондратюк говорил о Херсонщине раньше