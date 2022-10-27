Игорь Кондратюк рассказал об ужасах оккупированной Херсонщины: "Выламывают двери и занимают квартиры"
Источник:Rostyslove Production
Украинский ведущий и продюсер Игорь Кондратюк честно рассказал о родственниках, которые остаются в Херсоне и области. Он поделился происходящим на оккупированных территориях.
Украинский продюсер Игорь Кондратюк родом с севера Херсонской области. Многие его родственники вырвались из оккупации, но есть и оставшиеся там.
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Игорь Кондратюк о родных в оккупации
Россияне и иранцы, кстати, занимают их квартиры, их дома, не спрашивая, где человек, уехал ли он. Выламывают дверь. Сначала ходили, делали обход, ставили буквы Z, когда еще Росгвардия заходила в населенный пункт и проверяла дома. Кто-то открывал, кто-то не открывал – ломали дверь и спокойно шли,
– рассказал ведущий о ситуации на Херсонщине.
"Сейчас там массовое заселение незаселенных жилых помещений. Или даже заселенных, но не владельцами. Я знаю такие случаи. Там правда жесть".
Игорь Кондратюк поделился, что имеет связь с родней. Они преданно ждут, когда ВСУ вернут территории. "Связь с ними есть по вайберу и телеграмме, другого не дано. И ничего не дано, кроме выживания. Ждут ВСУ. Херсонщина – это вообще не пророссийская территория, кто бы что ни говорил. Такого не было и не будет".
Что Кондратюк говорил о Херсонщине раньше
- Телеведущий делился, что его родные "страдают и ждут" ВСУ. Также он обращался к оставшимся в оккупации украинцам. "Нужно держаться и ни на минуту не сомневаться, что Херсонщина нужна Украине. Мы вас любим и надеемся, что скоро приедем к вам в гости".
- Также Игорь Кондратюк рассказывал, что к его брату приезжали из ФСБ. Они склоняли его к сотрудничеству и пытались вести переговоры. Все потому, что брат шоумена был главой Голой Пристани.
- Ведущий показывал видео из села Заградовка, где похоронены его мама, бабушка, дедушка и многие родные. В ролике видна опустошенная и разрушенная земля.