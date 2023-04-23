"Дика дичка" даже Потапа переплюнул, – Игорь Кондратюк эмоционально высказался о треке Ханумака

Игорь Кондратюк прокомментировал трек Потапа "Волонтер" и клип Руслана Ханумака "Дика дичка", после которого он ушел из музыки. По мнению продюсера, видео с Позитивом и Дарьей Петрожицкой – самый глупый релиз за всю великую войну.

Режиссер Руслан Ханумак хоть и объявил о завершение музыкальной карьеры после песни "Дика дичка", но след по себе оставил надолго. Так, Игорь Кондратюк заявил, что на фоне его создания даже песня Потапа "Волонтер" не кажется такой плохой.

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Игорь Кондратюк раскритиковал Потапа и "Дику дичку" Руслана Ханумака

Вот этот клип "Дика дичка" – это просто дурня. Это пока самое глупое из всех произведений, которые я видел. Он даже Потапа переплюнул с "Волонтером". После клипа "Дика дичка" клип Потапа не кажется таким плохим… Вообще, позорная история. Когда идет активная война и гибнут ребята в этих формах, они в этой форме танцуют...

– высказался Игорь Кондратюк.

Он не боится критиковать репера, потому что тот и так знает, как он к нему относится и за что осуждает: "Мы перед самой войной, буквально 20 февраля, снимались в одном развлекательном шоу. Потап был ведущим, а я участником. Я пришел и говорю: "Привет, Потап", а он сквозь зубы: "Привет". Я говорю: "Что такое?", а он: "Ну ты же знаешь, что такое". А я же его критиковал за то, что он снимал штаны в Москве".

Однако, по мнению Игоря Кондратюка, ни "Дика дичка" Ханумака, ни "Волонтер" Потапа не являются шароварщиной. В его понимании это "гоп, гоп, которого к черту".

Шароварщиной я могу назвать песни, которые исполняются на второй день свадьбы уже к вечеру. Это даже не Сердючка, это еще хуже. Если эта новая шароварщина вытеснит всю похожую русскую музыку, то это будет круто,

– высказался продюсер.