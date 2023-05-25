Пусть радуются, что не сожгли Osocor – Кондратюк о концерте Лободы, который отменили после скандала

Игорь Кондратюк не обошел вниманием концерт Светланы Лободы, отмененный после скандала. Он подчеркнул, что нельзя толеровать людей, которые в свое время толеровали Россию.

Продюсер Игорь Кондратюк поделился, что уже давно рассказывал, чем ему не нравится Светлана Лобода. Он признался, что в скандале с концертом, который хотела провести певица, его больше удивила позиция заведения.

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Игорь Кондратюк о концерте Лободы

"Здесь у людей точно мозгов нет. Я не знаю, что это за люди, кажется, они исповедуют не просто "какая разница", а другой взгляд", – высказался Игорь Кондратюк по поводу заведения Osocor Residence, провально пытавшихся организовать мероприятие. Он объяснил, почему нельзя разрешать выступать таким артистам, как Лобода.

Мы не имеем права толеровать людей, которые толеровали с 2014 года Россию, потому что она была оккупанткой. Если мы так сделаем, то возникнет очень опасная внутриполитическая ситуация,

– поделился продюсер.

По мнению Игоря Кондратюка, этот концерт мог стать особенно неприятным для защитников. В то же время для ведущего очевидно, кто бы пошел на это мероприятие – люди, которым безразлично страну. Продюсер добавил, что реакция украинцев была минимальной.

"Это просто бред. Это так же бестолково, как те бестолковые люди, которые привезли Басту в 2021 году в Киев. Это минимальная реакция. Пусть радуются, что не сожгли Osocor в первую же ночь после появления объявления. И это не является никаким не экстремистским заявлением. Я открыл рот, когда увидел, что такое возможно!".

Что Кондратюк посоветовал Минкульту

Игорь Кондратюк дал совет Министерству культуры. Он бы на месте представителей министерства разослал письмо развлекательным заведениям, кого лучше не нужно приглашать на свои площадки.

"Мол, смотрите, вы, конечно, можете приглашать такую-то, но Министерство культуры предупреждает вас, что, в том числе само ведомство будет делать все для того, чтобы эти концерты были сорваны. И пусть тогда подают в суд на Министерство культуры и доказывают, что они имеют право это делать. Хотел бы посмотреть хотя бы на один суд, который менеджмент Светы Лободы выиграет у концертной площадки, отказавшей в концерте".