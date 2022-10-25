Лучше поздно, чем никогда, – Игорь Кондратюк прокомментировал санкции против артисток-предательниц

Украинский ведущий и продюсер Игорь Кондратюк отреагировал на введение санкций против певцов-изменников. Он поделился, что и раньше поддерживал подобную инициативу.

Украинский продюсер Игорь Кондратюк еще до введения санкций выступал за то, чтобы лишить артисток и предателей званий, наград и других привилегий. Поэтому он только поддерживает санкции от СНБО.

К слову Ани Лорак выпустила песню, которую написала украинка: ее поздравили с санкциями и жестко ответили

Игорь Кондратюк о санкциях для артистов от СНБО

Лучше поздно, чем никогда. Все верно, логично. Я за это топил. Это люди, которые сознательно или безотчетно не могут понять факт, что они подыгрывают агрессору. Агрессору, нарушающему территориальную целостность Украины, убивает украинцев, убивает солдат наших, гражданских,

– подчеркнул Игорь Кондратюк.

"Соответственно, не может не быть санкций. Я рад, что наконец эта власть доказала это", – добавил продюсер. Игорь Кондратюк отметил, что в России Ани Лорак или Таисия Повалий могут называть себя как угодно. Но уже за границей кичиться званиями им, вероятно, не удастся.

"Именно в России она может называться как угодно. Потому что именно в России слово "репутация" имеет не то значение, которое есть по определению. Но, например, выступать как "самая титулованная" певица Украины, где-то в клубах или концертных залах Германии уже, видимо, не напишут организаторы. Хотя на сегодняшний день публика срывает эти концерты, и организаторы просто сожалеют, что они с этим связались", – отметил продюсер.

Какие ограничения ввели против артистов-предателей

, что действительно – концерты Ани Лорак за границей оказались никому не нужными. В Германии и Чехии отменили все ее запланированные выступления . Все благодаря протестам и митингам небезразличных украинцев.

30 сентября СНБО объявил о новом пакете санкций против российских артистов и некоторых украинских – Ани Лорак, Таисии Повалий, Анны Седоковой, Регины Тодоренко, а также ведущих Снежаны Егоровой и Оксаны Марченко.

Уже в октябре Владимир Зеленский утвердил этот пакет. Всем попавшим в санкционный список артистам запрещено выводить капитал из Украины, проводить торговые операции, им заблокируют активы и возможность покупать землю, лишат государственных наград и других форм отличий.