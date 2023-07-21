Игорь Кондратюк рассекретил гонорары на "Караоке на Майдане" и свою пенсию: какие это суммы
Источник:"Слава +"
Ведущий, соавтор и продюсер телепрограммы "Караоке на Майдане" Игорь Кондратюк рассказал о своих гонорарах на шоу. Также он поделился, получает ли сейчас пенсию.
Кондратюк признался, что живет за деньги, которые раньше накопил. Ведущий также добавил, что сейчас получает до 10 тысяч пенсии. По его мнению она вполне "приличная". Следовательно, ему сейчас хватает средств.
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Игорь Кондратюк о гонорарах на "Караоке на Майдане"
Продюсер признался, что за одну программу он получал около двух тысяч долларов.
За программу где-то две тысячи долларов получалось. Такая сумма была заложена в смету, которую я подавал на канал. Это было еще на "Интере". К тому же я был тогда продюсером и соавтором. И еще у нас были проценты со спонсоров. Короче, я не жаловался,
– рассказал Игорь Кондратюк.
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Крупнейшие гонорары украинских звезд
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