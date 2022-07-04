Игорь Кондратюк показал, как оккупанты поиздевались над его селом на Херсонщине: жуткое видео

Малая родина Игоря Кондратюка – Херсонщина, временно оккупированная россиянами. Село Заградовка, в котором он жил до 6 лет, регулярно обстреливают, так что от него почти ничего не осталось. Шоумен показал, как выглядит его земля на пятый месяц войны.

В селе Заградовка жил дед Игоря Кондратюка по маме Федор Зинченко. Именно с ним прошло детство продюсера. После болезненных кадров – разбомбленных домов, выжженных дворов, взорванного моста и разбросанных российских боеприпасов – он поделился сладкими воспоминаниями из Херсонщины.

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Игорь Кондратюк показал разрушенное оккупантами родное село

"Крайний дом у прохода на реку и стадион. Дед работал ветеринаром, ездил на бедняжке, и давал мне держать вожжи. Летом на рассвете он меня тянул на Ингулец. Ловил рыбу, а я досыпал в лодке", – вспомнил 60-летний Игорь Кондратюк.

Он добавил, что в Заградовке похоронены его мама, бабушка, дедушка и многие ближайшие родственники. Поскольку россияне стирают деревню с лица земли, он не знает, уцелела ли изба его детства, что с могилами родственников. Именно поэтому Кондратюк хочет, чтобы его боль оккупанты почувствовали на себе, чтобы их земля тоже выгорела.

Желаю русским нацистам, чтобы все их "малые родины" стали такими же, как дедова Заградовка сейчас! Или, Цукерберг, такое пожелание – "язык ненависти"? Само существование путинской россии сейчас – это сплошной "язык ненависти"! Рашисты – отбросы планеты Земля,

– не подбирая слова написал шоумен.

На жуткие кадры Заградовки в сети реагируют так:

"Боль невыносима. Держитесь, господин Игорь";

"Больно до хруста пальцев, так разорить нашу землю";

"Звери лучше, достойнее. А те – существа извитые, мутанты";

"Путинские изверги! Твари! Сгиньте с нашей земли";

"Сочувствую вам. Болит за каждый сантиметр нашей израненной земли";

"Пусть вся террористическая русская федерация горит огнем".