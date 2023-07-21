Игорь Кондратюк ответил, простит ли мобилизованному Козловскому многомиллионный долг

Виталий Козловский после разрыва контракта должен Игорю Кондратюку миллионы гривен, которые отдает десяток лет. Продюсер ответил, простит ли бывшему подопечному долг в связи с войной и мобилизацией.

Продюсер Игорь Кондратюк ответил Славе Демину, что не планирует простить Виталию Козловскому его долг. Это ведь постановление суда, которое следует выполнить. Его решение не изменит факт, что артист мобилизован.

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Игорь Кондратюк о долге Козловского

Продюсер напомнил, что Виталий Козловский проиграл все прошлые суды, а потому должен деньги. Происходящее сейчас с артистом Кондратюк прокомментировал так: "Это его жизнь". Ему важно сейчас лишь то, выполнит ли он решение суда. Ведь продюсер выступает за правовое государство.

Если моя жизнь закончится, я его прощу. Думаю, что он должен как человек заплатить то, что он должен. Вся история. Со мной было бы то же самое. Я отношусь к людям так, как хочу, чтобы они относились ко мне,

– заявил Игорь Кондратюк.

"Видит бог, некоторые из тех, кто побеждал в "Шансе" сейчас мне должны больше, чем должен Козловский. Но он единственный, у кого не хватило мозгов сделать это по-человечески. Поэтому он и должен. Я не собираюсь аннулировать суды, которые были. Это не о милосердии. Это немного другая история, она продолжалась во времени. Он сознательно нарушал закон. Он за это был наказан судами" – добавил он.

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Напомним, сам Виталий Козловский рассказывал, что по постановлению суда он должен бывшему наставнику около 9 миллионов гривен. Осталось выплатить еще 2 миллиона – это он говорил по состоянию на май. Артист жаловался, что из-за войны не может зарабатывать такие большие суммы быстро.

В июне Виталия Козловского мобилизовали. Он вступил в ряды бригады Национальной гвардии "Рубеж", входящей в состав Гвардии наступления. На прошлой неделе певец завершил боевую подготовку, а 20 июля принял присягу.