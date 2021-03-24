Видатний український композитор Ігор Білозір 24 березня святкував би свої 66 років. Втім, його життя обірвалось ще у 2000 році від завданих травм у центрі Львова. Які пісні Білозіра ми згадуємо до сьогодні і що відомо про творчість артиста – дізнавайтесь далі.

Ігоря Білозіра українці знають як композитора, виконавця та лідера гурту ВІА "Ватра". Він народився на Львівщині, де й трагічно загинув через небажання слухати у громадському місці російську музику. Чоловіки побили його і від завданих травм він помер у лікарні швидкої допомоги Львова. Чоловік похований на Личаківському кладовищі, а в останню путь його проводжали близько 100 тисяч людей. У нього залишилась дружина Оксана Білозір та син Андрій.

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Творчість Білозіра – останнього романтика української естради

Втім, за свої 45 років життя Ігор Білозір встиг створити чимало неймовірних композицій, які часто лунають на телеекранах у свята та на фестивалях. Після навчання у Львівському музично-педагогічному училищі та Львівській консерваторії, чоловік стажувався у США та Канаді. Втім, про його музичні здобутки говорили не лише там, а й у Німеччині, Польщі та інших країнах Європи.

Композитор вважав себе учнем іншого видатного композитора Володимира Івасюка та навіть навчався у того ж викладача, що й Івасюк – Лєшека Мазепи. Хоч чоловіки й не дружили разом, але поруч сиділи на лекціях. З 1977 року він був керівником ВІА "Ритми Карпат", а через місяць після смерті Івасюка, у 1979 році, Білозір став художнім керівником і солістом ВІА "Ватра" Львівської обласної філармонії.



Ігор Білозір (третій ліворуч) та ВІА "Ватра" / Фото з газети "День"

З його творчого доробку варто підкреслити такі естрадні хіти, як "Пшеничне перевесло", "Мамина світлиця", "Весільний марш" (слова Б.Стельмаха); "Ніби вчора", "Коханий" (слова П. Запотічного); "Голубий сніг", "Лицарі" (слова Анни Канич) та багато інших. Чоловік також писав композиції для творів оркестру, театральних вистав, із задоволенням створював камерно-інструментальні композиції. Найкращі із композицій пропонуємо послухати вам самим:

Музика Ігоря Білозіра – Пшеничне перевесло: дивитись відео онлайн

Ігор Білозір – Голубий сніг: дивитись відео онлайн

Музика Ігоря Білозіра – Весільний марш: дивитись відео онлайн

Музика Ігоря Білозіра – Світлиця: дивитись відео онлайн

Музика Ігоря Білозіра – Ніби вчора: дивитись відео онлайн

ВІА "Ватра" – добірка пісень: дивитись відео онлайн

Дані взяті з "Вікіпедії"