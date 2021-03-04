Знаменитому украинскому композитору Владимиру Ивасюку 4 марта могло бы исполниться 72 года. Сложно представить, сколькими замечательными композициями он мог бы порадовать украинцев, если бы его жизнь не оборвалась 40 лет назад.

Жизнь выдающегося композитора Ивасюка была полна многими яркими событиями, которые до сих пор помнит Украина. В свое время он стал одним из основоположников украинской эстрадной музыки, написав 107 песен и 53 инструментальных произведения, которые звучат на концертах и радиостанциях до сих пор.

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Ивасюк также был истинным виртуозом, поскольку умел играть на скрипке, фортепиано, виолончели и гитаре. Свой творческий путь он начал на Буковине, где выступал в различных ансамблях и принимал участие в музыкальных конкурсах. Мало кто знает, но кроме музыкальных навыков мужчина учился медицинскому делу во Львове. Среди его самых известных хитов стоит выделить "Червону руту", "Водограй", "Пісня буде поміж нас", "Я піду в далекі гори" и другие.



Молодой Владимир Ивасюк / архивное фото из сети

Смерть Ивасюка

Владимир Ивасюк всегда отличался проукраинской позицией, из-за чего он часто имел проблемы. Вероятно, за это он и поплатился: 24 апреля 1979 года он вышел из дома по телефонному вызову и больше не вернулся. 18 мая его тело случайно нашли в Брюховицком лесу повешенным под Львовом. 22 мая состоялись похороны Владимира Ивасюка на Лычаковском кладбище.

Его могли бы и не найти, поскольку дело быстро закрыли, но один человек наткнулся на покойного композитора. Вокруг смерти композитора ходило много версий, впрочем, одна неофициальная говорит, что Ивасюк не совершал самоубийства, а это было убийство, в котором участвовали сотрудники КГБ.

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Самые известные песни Ивасюка

В день рождения выдающегося художника предлагаем вспомнить легендарный творческий задел Ивасюка, который смело можно считать национальным достоянием Украины.

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Владимир Ивасюк – Пісня поміж нас: смотреть видео онлайн

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