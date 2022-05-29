Идите в ж*пу, – Анна Тринчер рассказала, как ей "прилетает" за украинский язык

Во время полномасштабной войны с Россией Анна Тринчер, как и многие блогеры-миллионники, перешла на украинский язык. Однако ее фоловерам не угодишь, в сторону певицы все равно летят упреки.

Анна Тринчер родилась в Киеве и всю жизнь говорила по-русски. Однако после 24 февраля ясно поняла, что с языком оккупанта нужно завязывать. Поэтому вместе с женихом Александром Волошином она перешла на украинский – как в соцсетях, так и в реальной жизни.

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Как Анна Тринчер перешла на украинский язык

"Абсолютно добровольно, почти в один момент мы с Сашей приняли решение переходить на украинский язык, практиковать его. И первое, что должно было нас стимулировать, – это переход на украинский в социальных сетях, потому что там мы проводим больше времени. Мы очень много разговариваем в сторис, пишем посты", – вспомнила Анна Тринчер.

Она призналась, что, на удивление, эти изменения дались ей очень легко, певица "быстро приловчилась". К тому же звезда счастлива, что своим примером вдохновляет разговаривать на украинском и других людей, которые тоже росли в русскоязычной среде.

Анна Тринчер в вышиванке: фото

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За что певице "прилетает" от фолловеров

Однако 1,8-миллионной аудитории угодить трудно, так что в директ Анни Тринчер часто пишут в стиле "где вы были восемь лет".

Конечно, прилетают такие смс типа: "А чего ты только сейчас перешла на украинский?", "Что это за лицемерие?" Мой ответ на такое мнение – идите в ж*пу. Какая вам разница? Это мое право,

– эмоционально прокомментировала артистка.

"Тех, кто разговаривает на русском, мы не осуждаем, это их право. Просто каждый должен делать сознательно то, что он считает нужным. Вот и все", – добавляет Анна Тринчер.

Напомним, на украинский во время войны перешла не только Анна Тринчер, но и другие звезды:

ведущий и ютуб-блогер из Мариуполя Алексей Дурнев;

жена Павлика Екатерина Репьяхова, выросшая в Днепре;

выросшая в Днепре; блогерши-миллионницы Татьяна Парфильева и Даша Квиткова;

и жена Владимира Остапчука Кристина Горняк ;

; актриса Наталья Денисенко, муж которой служит в ВСУ.

Интервью Анны Тринчер о войне и переходе на украинский: смотрите видео онлайн

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