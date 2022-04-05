Анна не только певица, но и популярная блоггерша в инстаграмме. Подчеркивает, что теперь украинского в его жизни будет гораздо больше.

Важно Анна Тринчер призналась, кто во время войны заменил ей маму

Анна Тринчер о переходе на украинский язык

"Когда перехожу на украинский, чувствую себя по-другому. Даже тон моего голоса изменился, стал красивее", – отметила Тринчер.

Сейчас Анне 20 лет. До тех пор, пока российские захватчики не ворвались на территорию Украины, она говорила по-русски. Теперь звезда присоединилась к звездным коллегам, которые переходят на украинский.

Все мое окружение говорило по-русски. И даже сейчас мне очень тяжело перейти на украинский, потому что нахожусь в доме, где есть эти оба языка. Но все-таки здесь есть люди, которые говорят по-украински, поэтому мне легче практиковаться. В Киеве отовсюду слышала именно русский, поэтому сейчас тяжело переходить на украинский. Я действительно сожалею, что не сделала этого раньше,

– поделилась Тринчер.

Анна Тринчер об украинском языке: смотрите видео онлайн