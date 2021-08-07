На высоте более 1800 метров в Карпатах: Hutsul Planet представил дебютный клип

Проект Hutsul Planet из Коломыи презентовал первый клип на песню "Весняні думи". Съемки, которые длились сутки, происходили на одной из вершин горного массива Черногора.

Видео "Весняні думи" живописное, посвященное красоте, самобытности и неповторимости украинских Карпат. Снимали его в экстремальных условиях.

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Дебютный клип Hutsul Planet

Съемки проходили на высоте более 1800 метров и длились сутки. Локацией для первой видеоработы Hutsul Planet выбрали гору Шпицы, расположенную в Верховинском районе Ивано-Франковской области.

"Видео уникально тем, что снято в той части Карпат, куда не удастся дойти всем туристам. Шпицы и ее окрестности – это первозданная природа. Там красота, которую еще не уничтожил человек", – рассказал основатель и руководитель проекта Михаил Балух.



Hutsul Planet сняли дебютный клип в Карпатах / Фото пресс-службы

Режиссер Тарас Химич отметил, что главная идея клипа заключалась в том, чтобы показать красоту наших гор. Это видео вдохновляет на путешествия по Карпатам, где можно отвлечься от повседневных проблем и забот, увидеть невероятные пейзажи и сполна насладиться их красотой.

Hutsul Planet – "Весняні думи": смотрите видео онлайн