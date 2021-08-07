Видео "Весняні думи" живописное, посвященное красоте, самобытности и неповторимости украинских Карпат. Снимали его в экстремальных условиях.
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Дебютный клип Hutsul Planet
Съемки проходили на высоте более 1800 метров и длились сутки. Локацией для первой видеоработы Hutsul Planet выбрали гору Шпицы, расположенную в Верховинском районе Ивано-Франковской области.
"Видео уникально тем, что снято в той части Карпат, куда не удастся дойти всем туристам. Шпицы и ее окрестности – это первозданная природа. Там красота, которую еще не уничтожил человек", – рассказал основатель и руководитель проекта Михаил Балух.
Hutsul Planet сняли дебютный клип в Карпатах / Фото пресс-службы
Режиссер Тарас Химич отметил, что главная идея клипа заключалась в том, чтобы показать красоту наших гор. Это видео вдохновляет на путешествия по Карпатам, где можно отвлечься от повседневных проблем и забот, увидеть невероятные пейзажи и сполна насладиться их красотой.
Hutsul Planet – "Весняні думи": смотрите видео онлайн